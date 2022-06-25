Spor Rennes Musleraya talip oldu
TRANSFER

Rennes Muslera'ya talip oldu

Ligue 1 ekiplerinden Rennes, Galatasaray'ın yıldız kalecisi Fernando Muslera'yı istiyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Rennes Musleraya talip oldu
Fernando Muslera, Galatasaray formasıyla toplam 420 maça çıktı.

Okan Buruk ile sözleşme imzalayan Galatasaray, transfer çalışmalarına hız vermeden devam ederken ortaya sürpriz bir iddia atıldı.

Fransız basınında yer alan habere göre Rennes'in, kaleci transferi için Fernando Muslera'yı listenin başına aldığı belirtildi. Listede bulunan diğer adaylar ise Steve Mandanda ve Yann Sommer.

Alfred Gomis'in performansından memnun olmayan Fransız ekibi, milli kalecimiz Doğan Alemdar'ın da gelişimine katkıda bulunmak amacıyla 36 yaşındaki Uruguaylı yıldız kaleciyi istiyor.

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