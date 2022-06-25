Rennes Muslera'ya talip oldu

Okan Buruk ile sözleşme imzalayan Galatasaray, transfer çalışmalarına hız vermeden devam ederken ortaya sürpriz bir iddia atıldı.

Fransız basınında yer alan habere göre Rennes'in, kaleci transferi için Fernando Muslera'yı listenin başına aldığı belirtildi. Listede bulunan diğer adaylar ise Steve Mandanda ve Yann Sommer.

Alfred Gomis'in performansından memnun olmayan Fransız ekibi, milli kalecimiz Doğan Alemdar'ın da gelişimine katkıda bulunmak amacıyla 36 yaşındaki Uruguaylı yıldız kaleciyi istiyor.

La short list pour le poste de gardien (même si ça peut changer d'un jour à l'autre...) :

🥇Muslera 🇺🇾

🥈Sommer 🇨🇭

🥉Mandanda 🇫🇷 REKLAM June 24, 2022