Rezan Çorlu'nun menajeri açıkladı: Trabzonspor takip ediyor

Bonservisi Bröndby'de bulunan 22 yaşındaki futbolcu Rezan Çorlu ve menajeri Evren Şahin, Trabzonspor'a mesaj gönderdi. Ajansspor'a konuşan genç oyuncu, "Trabzonspor gibi büyük kulüple ismimin anılması çok gurur verici" dedi.

"Trabzonspor'un takip ettiğini biliyorum"

Danimarka doğumlu Türk futbolcunun menajeri Evren Şahin ise "Trabzonspor'un Rezan'ı takip ettiğini biliyorum. Trabzonspor izleme ekibinden İhsan Derelioğlu ile Aralık ayında Aarhus maçını beraber izlemiştik. Trabzonspor'la henüz herhangi bir görüşmemiz olmadı. Rezan bu sezonu en iyi şekilde bitirip yeni sezonda daha iyi yerlere gelmek istiyor. Rezan, Şenol Güneş hocamızın ilgisini çektiği gibi kendisi de daha çok çalışıp A Milli Takım formasını giymek istiyor." ifadelerini kullandı.