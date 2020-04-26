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Rezan Çorlu'nun menajeri açıkladı: Trabzonspor takip ediyor

Kariyerini Danimarka'da sürdüren genç 10 numara Rezan Çorlu, adının Trabzonspor ile anılmasının gurur verici olduğunu söyledi. Oyuncunun menajeri de bordo-mavililerin ilgisini doğruladı.

Haber Merkezi Diğer
Rezan Çorlu'nun Transfermarkt'taki güncel piyasa değeri 400 bin euro olarak gösteriliyor.

Rezan Çorlu'nun Transfermarkt'taki güncel piyasa değeri 400 bin euro olarak gösteriliyor.

Bonservisi Bröndby'de bulunan 22 yaşındaki futbolcu Rezan Çorlu ve menajeri Evren Şahin, Trabzonspor'a mesaj gönderdi. Ajansspor'a konuşan genç oyuncu, "Trabzonspor gibi büyük kulüple ismimin anılması çok gurur verici" dedi.

"Trabzonspor'un takip ettiğini biliyorum"


Danimarka doğumlu Türk futbolcunun menajeri Evren Şahin ise "Trabzonspor'un Rezan'ı takip ettiğini biliyorum. Trabzonspor izleme ekibinden İhsan Derelioğlu ile Aralık ayında Aarhus maçını beraber izlemiştik. Trabzonspor'la henüz herhangi bir görüşmemiz olmadı. Rezan bu sezonu en iyi şekilde bitirip yeni sezonda daha iyi yerlere gelmek istiyor. Rezan, Şenol Güneş hocamızın ilgisini çektiği gibi kendisi de daha çok çalışıp A Milli Takım formasını giymek istiyor." ifadelerini kullandı.

  • Asıl mevkisi 10 numara olan ancak her iki kanatta da görev yapabilen Rezan Çorlu, kulüp kariyerinde çıktığı 75 maçta 12 gol atarken, 15 de asist yaptı.
Genç oyuncunun Bröndby ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Genç oyuncunun Bröndby ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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