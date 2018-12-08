Rıdvan Dilmen iptal edilen golü yorumladı

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın sahasında Çaykur Rizespor'la 2-2 berabere kaldığı maçta, konuk takımın 72. dakikada Muslera'ya faul yapıldığı gerekçesiyle iptal edilen golünü yorumladı.

NTV'de konuşan Dilmen, konuyla ilgili "Bana göre yüzde 70 fauldü" derken, şunları dile getirdi: