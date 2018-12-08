Rıdvan Dilmen iptal edilen golü yorumladı

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın sahasında Çaykur Rizespor'la 2-2 berabere kaldığı maçta, konuk takımın 72. dakikada Muslera'ya faul yapıldığı gerekçesiyle iptal edilen golünü yorumladı.
NTV'de konuşan Dilmen, konuyla ilgili "Bana göre yüzde 70 fauldü" derken, şunları dile getirdi:
- Bugün de maç koptu kapacak derken bir gol iptal oldu. Bu gol iptal olunca oyunun sonunda VAR'a gidilen penaltı pozisyon oldu. Net yorum yapmak istemiyorum. Kaleciye yaklaşma diyordur kurallar. Açıkçası yüzde 70 faul, yüzde 30 değil Muslera'ya yapılan hareket. Perdeleme kurallarda faul mü değil mi açıkçası bakmak gerek. Oyuncular perdeleme yapıyorsa ama değmeyeceksin. Muslera hareket halindeyken rakip oyuncu kapatıyor. Hatta oyuncuyu itmek zorunda kaldı.
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