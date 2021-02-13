Spor Rıdvan Dilmen Maçın oyuncusu Altay
SÜPER LİG

Rıdvan Dilmen: Maçın oyuncusu Altay

Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup etti. Mücadele sonrasında karşılaşmayı yorumlayan Rıdvan Dilmen, 'Maçın adamı Altay' ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Rıdvan Dilmen
Rıdvan Dilmen

Süper Lig'in 25. haftasında Fatih Karagümrük sahasında Fenerbahçe'yi ağırladı. Mücadeleyi sarı-lacivertliler 2-1 kazandı. Fenerbahçe galibiyeti getiren golleri 19. dakikada Mame Thiam ve 53. dakikada Enner Valencia attı. Fatih Karagümrük'ün tek golünü ise 67. dakikada Fabio Borini kaydetti. Ayrıca mücadelenin 75. dakikasında Karagümrük'ün Bertolacci ile bulduğu gol, VAR kararı sonucunda ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

"Maçın adamı Altay"

Karşılaşma sonrasında NTV'de mücadeleyi değerlendiren Rıdvan Dilmen, Altay'ın performansının Fenerbahçe için çok önemli olduğunu söylerken, "Bugün Karagümrük yense kim ne diyecek? Maçın adamı Altay'dı" ifadelerini kullandı.

"Fark 12 olabilirdi"

Fenerbahçe'nin oynadığı Beşiktaş ve Galatasaray karşılaşmaları hakkında konuşan Dilmen, "Fenerbahçe 51 puanla maç fazlasıyla lider. Fenerbahçe, Beşiktaş ile Galatasaray'a 1'er farkla kaybetti, o maçları 1'er farkla kazansa, puan farkı 12 olacaktı. Fenerbahçeliler bu oyunla 51 puanla gelen liderliğe mutlu olmalı" dedi.

  • "Mesut beklediğimden iyi"
  • Sarı-lacivertli formayla ilk kez 11'de başlayan Mesut Özil'in performansını değerlendiren Rıdvan Dilmen, "Mesut beklediğimden daha iyi bir performans gösteriyor. Gelecek sezon başında daha iyi bir Mesut izleriz" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe liderlik koltuğunu geri aldı
SPOR
Fenerbahçe liderlik koltuğunu geri aldı

Fenerbahçe'de Caner Erkin oyundan alınmasına tepki gösterdi: Su şişelerini tekmeledi
SPOR
Fenerbahçe'de Caner Erkin oyundan alınmasına tepki gösterdi: Su şişelerini tekmeledi

Fenerbahçe’de Mesut Özil etkisi
SPOR
Fenerbahçe’de Mesut Özil etkisi

Abone Ol Google News
Sinopta ilginç görüntü

Sinop'ta ilginç görüntü

​Boynuzu tellere takılan afacan keçi gökyüzünde süzüldü.
Samsunda vahşet

Samsun'da vahşet

​İki çocuk annesi eşini boğazından bıçaklayarak öldürdü.
İlk kez geldi hayran kaldı: Türkiye ile iş birliğini ilerletmek istiyorum

Yoğun kar uyarısı

Yoğun kar uyarısı

​Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı.
Kar yağışı etkisini sürdürüyor

Kar yağışı etkisini sürdürüyor

​İstanbul'da akşam saatlerinde başlayan yağış devam ediyor.
Kurtarılan 15<br>denizci İstanbul'da

Kurtarılan 15
denizci İstanbul'da

21 gün sonra özgürlüklerine kavuşan denizciler Türkiye'ye geldi.
PKK 13 sivili katletti

PKK 13 sivili katletti

Mağaradaki korkunç infazı Bakan Akar açıkladı
Yunan limanlarını paylaştılar

Yunan limanlarını paylaştılar

​Çin ile ABD'nin ardından şimdi de Ruslar.
Termal başkan

Termal başkan

​Aydın'ın Efeler ilçesi filmlere konu olacak siyasi mizaha sahne oldu.
Yanıldığını kabul etti

Yanıldığını kabul etti

​ABD Bankası JP Morgan, Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti.
Sistematik <br>yıldırma politikası

Sistematik
yıldırma politikası

​Müslümanları göndermek için 'delil' üretiyorlar.
Rakamları<br> bilerek sakladı

Rakamları
bilerek sakladı

​New York Valisi yaşlıları ölüme terk etti.
33 ilde görüldü

33 ilde görüldü

​Mutasyonlu virüs çok hızlı yayılıyor.
Japonya <br>7,3 ile sarsıldı

Japonya
7,3 ile sarsıldı

​950 bin hanede elektrikler kesildi.
Liderliği geri aldı

Liderliği geri aldı

​Karagümrük'ü mağlup eden Fenerbahçe maç fazlasıyla zirvede.
Aklandı

Aklandı

​Senato eski ABD Başkanı Trump'ı suçsuz buldu.
Vahşette son nokta!

Vahşette son nokta!

​Hamile karacanın derisini yüzerken yakalandılar.
Aşk olmadan müslümanlık eksik kalır
Hayat

Aşk olmadan müslümanlık eksik kalır

Neyzen Hakan Alvan ile tasavvuf musikimizden yola çıkarak aşkı konuştuk. Alvan’a göre namaz için nasıl abdest gerekiyorsa aşk için de önce heva ve hevesin olması şart. Müslümanlığın özünün aşk olduğunu ifade eden Alvan şöyle diyor: “Eşimizi yeterince sevmeden ona yeterince şefkat göstermeden, evladımızı yeterince sevmeden ona yeterince hizmet etmeden, işimizi yeterince yapmadan Müslüman olamayız ki zaten. Onlara sevgi, şefkat göstermediğimizde Müslümanlığımızın bir tarafı eksik kalmış olur.”
Ahmet Midhat müzikte de öncüydü
Hayat

Ahmet Midhat müzikte de öncüydü

Ahmet Midhat Efendi’nin musiki yazıları üzerine değerlendirme yapan Fazlı Arslan’a göre pek çok alanda olduğu gibi Ahmet Midhat musiki alanında da ön açıcıydı. Türk matbuat hayatının öncülerinden Ahmet Midhat Efendi musiki alanında da yazılar kaleme almıştır. Edebiyatımızın en üretken kalemi Ahmet Midhat’ın musiki üzerine yazılarını akademisyen Prof. Dr. Fazlı Arslan bir kitapta topladı. Arslan’a göre pek çok alanda olduğu gibi Ahmet Midhat musiki alanında da oldukça cesur eleştirel yazılara imza atmıştı.
Asım Gültekin dergi okulunda
Hayat

Asım Gültekin dergi okulunda

Edebiyat alanında gençlerin yetişmesine öncülük eden ve geçen yıl vefat eden Asım Gültekin anısına Esenler Belediyesi dergi okulu açtı. Asım Gültekin’in anısı Esenler Belediyesi’nin düzenlediği Asım Gültekin Dergicilik Okulu’nda yad ediliyor. 5 ay sürecek ve 14-21 yaş arası öğrencileri buluşturacak projede yeni Asım Gültekin’lerin yetiştirilmesi hedefleniyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.