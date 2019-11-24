Rıdvan Dilmen: 'Muriqi 5 hafta yokum' dedi

Süper Lig'in 12. haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor sahasında Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldı. Karşılaşma sonrasında Rıdvan Dilmen, sarı-lacivertlilerde sakatlığından dolayı forma giyemeyen Vedat Muriqi ile görüştüğünü söyledi.
Kosovalı golcü ile görüştüğünü belirten Rıdvan Dilmen, 25 yaşındaki oyuncunun 5 hafta sahalardan uzak kalacağını söyledi.
- Rıdvan Dilmen, "Vedat Muriqi ile geçen hafta telefonda konuştum, '5 hafta yokum hocam' dedi. 'Normal oyuncular için diyorsun herhalde, sen daha çabuk dönersin' dedim. 'İnşallah deneyeceğim hocam' dedi." ifadelerini kullandı.
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