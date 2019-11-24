Rıdvan Dilmen: 'Muriqi 5 hafta yokum' dedi

Süper Lig'in 12. haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor sahasında Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldı. Karşılaşma sonrasında Rıdvan Dilmen, sarı-lacivertlilerde sakatlığından dolayı forma giyemeyen Vedat Muriqi ile görüştüğünü söyledi.

Kosovalı golcü ile görüştüğünü belirten Rıdvan Dilmen, 25 yaşındaki oyuncunun 5 hafta sahalardan uzak kalacağını söyledi.