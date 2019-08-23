Rıdvan Dilmen'den Abdullah Avcı'ya Başakşehir uyarısı

TFF Süper Lig'in 2. haftasının açılış maçında Beşiktaş, Vodafone Park'ta Göztepe'yi konuk etti. Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, NTV'de yayınlanan Yüzde Yüz Futbol programında karşılaşmayı değerlendirdi.
İşte Rıdvan Dilmen'in açıklamalarından öne çıkanlar;
- "Günümüzde yeni oyun kuralları gereği iki stoper açılıyor. Eskiden rakip oyuncu baskı yapabiliyordu ama şimdi kurallar ceza sahası içerisinde pas yapabilirsin diyor. Öncelik ne, stoperlerle oyuna başlamak. Avcı’nın ve diğer teknik adamların genel kuralı budur. Ruiz’in ayağı iyi, Vida’nın ayağı da fena değil."
- "Beşiktaş iki kozu ile devam ediyor, üçüncüyü kullanıyor. Yarın üçüncüye N’Koudou ile geçer. Şimdi kontra ataklarda da etkili olabilecek bir adam gelmiş Beşiktaş’a. Bugün 0-0 giden oyunda oyuna girmedi, 3-0 iken girdi. Rakip oyun disiplininden kopmuş geniş alan kalmış. N’Koudou’nun geniş alandaki çabukluğunu gördük. Tottenham’dan gelen bir oyuncu dar alanda da iş yapar."
- "Caner’in oyun gücünü çok beğendim. Başakşehir 1-0’a kilitlenirdi, Beşiktaş’ta öyle olmadı. Taraftarın da coşkusuyla fark attı. 3-0 gibi net bir skor Abdullah Avcı’yı da rahatlatmıştır. Taraftarı da kutlamak lazım."
İlk yarı sonunda yorumu:
Abdullah Avcı için önemli maç. 4 yıl aradan sonra teknik adam değişti. Beşiktaş'ı beğenmedim. Bir geçiş dönemi var ama Abdullah Avcı bu takımı pas takımına çeviremiyor, ikilemde kaldı. Bu takımdan, Başakşehir oyununu istemek, bu taraftar ve kadro ile olmaz.
Caner Erkin'e dikkat çekti
- "Caner'in bugün çok iyi oynamasına sevindim. Şenol Güneş ne diyor, ''Hasan Ali sakat'' alın Caner milli takıma geldi. Beşiktaş için çok önemli olan Oğuzhan'ın kazanılması. Bugün Güven'ide oynattı ama artık top Oğuzhan'da. Oğuzhan verilen şanşı kullandı Bu tip oyuncular oyuna iyi başlarsa alır giderler, Oğuzhan bugün çok mutlu uyur."
Yorum