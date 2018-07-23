Rıdvan Dilmen'den 'Enes Ünal' değerlendirmesi

Eski futbolcu ve yorumcu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin transfer listesinde olduğu öne sürülen milli futbolcu Enes Ünal ile ilgili dikkat çeken bir yorumda bulundu.

NTV'de konuşan Rıdvan Diilmen, 21 yaşındaki genç golcünün sarı-lacivertli takımda iş yapacağını söyleyerek şunları ifade etti:

Enes Ünal, Fenerbahçe'de çok iş yapar. Fenerbahçe'de Şampiyonlar Ligi oynar. Fenerbahçe'de gelişim kaydeder. Villarreal'de çok fazla oynayamıyor. Eğer bu haber doğruysa, Fenerbahçe'de gelişim gösterir.

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