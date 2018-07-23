SÜPER LİG

Rıdvan Dilmen'den 'Enes Ünal' değerlendirmesi

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin gündeminde olduğu iddia edilen Enes Ünal ile ilgili çarpıcı bir değerlendirmede bulundu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Rıdvan Dilmen.

Rıdvan Dilmen.

Eski futbolcu ve yorumcu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin transfer listesinde olduğu öne sürülen milli futbolcu Enes Ünal ile ilgili dikkat çeken bir yorumda bulundu.

NTV'de konuşan Rıdvan Diilmen, 21 yaşındaki genç golcünün sarı-lacivertli takımda iş yapacağını söyleyerek şunları ifade etti:

  • Enes Ünal, Fenerbahçe'de çok iş yapar. Fenerbahçe'de Şampiyonlar Ligi oynar. Fenerbahçe'de gelişim kaydeder. Villarreal'de çok fazla oynayamıyor. Eğer bu haber doğruysa, Fenerbahçe'de gelişim gösterir.

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