Rıdvan Dilmen'den itiraf: Beni mahcup etti

Süper Lig'in 21. haftasında sahasında konuk ettiği Kayserispor'u 3-0 mağlup eden Fenerbahçe, ilk yarıyı ikinci sırada bitirerek zirve takibini sürdürdü. NTV yorumcusu Rıdvan Dilmen, mücadelenin ardından değerlendirmelerde bulundu.
Dilmen'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;
"Pelkas'ın inanılmaz bir arzusu var"
- "Fenerbahçe ilk 45 dakika iyi futbol, 45-75 arası süper futbol oynadı. 75-85 arası hariç maça hükmetti. Kayserispor, karşısında hiç beklemediği kadar sıkı bir rakip buldu. Pelkas, kazanılan maçta 60'tan sonra sarı kart görüyor. Pelkas'a dair bu çok önemli. Oyuna dair inanılmaz bir arzusu var oyuncunun."
"Szalai aranan bir stoper tipi"
- "Atilla Szalai, 1.92 boyunda 23 yaşında bir oyuncu için iyi bir eğitim aldığını bu maç gösteriyor. Attila'nın günümüzde futbolunda aranan bir stoper tipi olduğu söylenebilir. Szalai'nin en önemli özelliği ters topları harika atıyor. 4'te 3 harika toplar attı."
"Fenerbahçe daha farklı da kazanabilirdi"
- "55 ile 57 arasında bir sekans vardı. Fenerbahçe neredeyse iki dakikaya yakın rakibe top bırakmadı. Pozisyon rakip topa hiç değemeden şutla sona erdi. Bugün Fenerbahçe daha farklı da kazanabilirdi."
"Kuyt-Emenike-Sow üçlüsü gibi"
- "Pelkas, Thiam, Samatta toplam 12 gol attı. Kuyt, Emenike, Sow üçlüsü gibi oldular. Bu oyuncular belki 10'da 8'lik değiller ama bugün mesela 3 golde de adları var."
"Pazar gününden itibaren kopmalar belli olur"
- "Pazar günü Beşiktaş karşısında, Trabzonspor kazanırsa 4 takım arasında bir yarış olur. Beşiktaş kazanırsa 3 takım arasında bir yarış olur. Pazar gününden itibaren kopmalar artık belli olur ve tepedekiler kalanlardan net şekilde ayrılır."
"Sosa hayal kırıklığı"
- "Fenerbahçe'de Sosa konusunda hayal kırıklığı var. Benim beklentilerimin çok çok altında kaldı. Erol hoca benim tahminimden daha iyi gidiyor. Sosa konusunda kafasında futbol yoksa, hocanın da kafasından çıkar. Gustavo, Ozan, Mert Hakan bütün bu isimlerin arkasında şu anda."
"Kayserispor fazla sınayamadı"
- "Fenerbahçe artık sağ stoper bakacak. Szalai'yi savunma noktasında çok göremedik, Kayserispor fazla sınayamadı. Ama oyuncunun al-verlerini, boşa çıkmalarını çok beğendim."
"Erol Bulut beni mahcup etti"
- "Erol Bulut, 20 maç sonunda baktığımızda puan olarak beni mahcup etti. Bugün olağanüstü olsa da genel olarak oyun için aynısını söyleyemem. Yine de Beşiktaş maçını kazanmış olsaydı bugün 4 puan önünde lider olacaktı."