Rıdvan Dilmen'den maçın hakemine: Ceza alacak
SÜPER LİG

Rıdvan Dilmen'den maçın hakemine: Ceza alacak

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Denizlispor ile Galatasaray arasında oynanan maçın ilk yarısını değerlendirdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Rıdvan Dilmen

Rıdvan Dilmen

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Denizlispor ile Galatasaray arasında oynanan maçın ilk yarısını değerlendirdi.

Rıdvan Dilmen'in açıklamalarından öne çıkanlar;

  • -Türkiye Ligi standartlarında bir maç başladı. UEFA Süper Kupa'da toplam 3 dakika uzatma oldu, bizde daha Bismillah 5 dakika uzatma! Kalite farkı ortaya çıkıyor.
  • -Galatasaray'da Babel ve Diagne'yi pozisyonların içinde gördüm. Gol atmasalardı etkiliydi.
  • -Penaltı pozisyonu maçın hakemin görüş alanında. Abdülkadir Bitigen görmesi gerekeni görmedi ve büyük ihtimalle 3-4 hafta ceza alacak.
  • -İngiltere'de VAR yeni hayata girdi, paraları mı yok? Futbol öyle bir oyun oldu ki keyifleri kaçırmaya başladı. Ararsan penaltıyı bulursun. Oyuncu basmak istemiyor, bastıysa VAR çağırıyor ve penaltıyı veriyor. İtiraz edemeyiz.
  • -Ryan Babel barajda elle oynadı, ikinci sarı karttan atılmalıydı. Marcao'nun da sarısı var, sarısı olan oyuncu öyle bir hamle yapmaz. İtiraz etmeden gitti.


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