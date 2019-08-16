Rıdvan Dilmen'den maçın hakemine: Ceza alacak

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Denizlispor ile Galatasaray arasında oynanan maçın ilk yarısını değerlendirdi.
Rıdvan Dilmen'in açıklamalarından öne çıkanlar;
- -Türkiye Ligi standartlarında bir maç başladı. UEFA Süper Kupa'da toplam 3 dakika uzatma oldu, bizde daha Bismillah 5 dakika uzatma! Kalite farkı ortaya çıkıyor.
- -Galatasaray'da Babel ve Diagne'yi pozisyonların içinde gördüm. Gol atmasalardı etkiliydi.
- -Penaltı pozisyonu maçın hakemin görüş alanında. Abdülkadir Bitigen görmesi gerekeni görmedi ve büyük ihtimalle 3-4 hafta ceza alacak.
- -İngiltere'de VAR yeni hayata girdi, paraları mı yok? Futbol öyle bir oyun oldu ki keyifleri kaçırmaya başladı. Ararsan penaltıyı bulursun. Oyuncu basmak istemiyor, bastıysa VAR çağırıyor ve penaltıyı veriyor. İtiraz edemeyiz.
- -Ryan Babel barajda elle oynadı, ikinci sarı karttan atılmalıydı. Marcao'nun da sarısı var, sarısı olan oyuncu öyle bir hamle yapmaz. İtiraz etmeden gitti.
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