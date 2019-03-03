Rıdvan Dilmen'den Marcao'ya eleştiri

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, BB Erzurumspor-Galatasaray maçının ilk yarısını yorumladı. Dilmen, Galatasaray'ın yediği golde hata yapan Marcao konusunda eleştirilerde bulundu.
Rıdvan Dilmen'in açıklamaları;
- "Bu tip maçlar için çok terlemek lazım. Galatasaray dakikalar ilerledikçe maça alıştı. Yedekler de maçın başından itibaren ısınmalı. 16:00'da oynansaydı, rakım olarak farklılık olmazdı. Zeminde de problem yok. Marcao, Benfica'yı hayata döndürmüştü. Bugün de Galatasaray tam terlerken, Marcao'nun hatası geldi. Henry Onyekuru'ya uygun bir oyun da olmuyor. Feghouli'nin topu ilginç bir şekilde auta gitti. 2. yarı Galatasaray yüklendikçe yüklenecek. Galatasaray'ın stoperleri öyle bir hata yapıyor ki ligi etkiliyor. Terim belki 2. yarı üçlüye dönebilir. Risk alır mı göreceğiz. Erzurumspor'da skoru koruyarak maçı bitiremez. Elinde önemli hücum oyuncuları var. Onları kontraatakta kullanabilir."
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