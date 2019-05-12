Rizespor'dan 'maç tekrarı' başvurusu

Galatasaray'ın deplasmanda Rizespor'u 3-2 mağlup ettiği maçta sarı-kırmızılıların lehine verilen ilk penaltı büyük tartışmalara neden oldu. Penaltının topun oyun alanın dışındayken verildiği belirtilirken, Rizespor'dan önemli bir açıklama geldi.

Rizespor Basın Sözcüsü ve Asbaşkanı Hasan Yavuz Bakır, maçın tekrar oynanması için TFF’ye başvuruda bulunacaklarını söyledi.

Radyospor'a konuşan Bakır'ın konuyla ilgili açıklaması şöyle;