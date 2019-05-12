SÜPER LİG

Rizespor'dan 'maç tekrarı' başvurusu

Çaykur Rizespor Basın Sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, kural hatası yapıldığı gerekçesiyle Galatasaray maçının tekrar edilmesi için TFF'ye başvuracaklarını açıkladı.

Haber Merkezi Diğer
Hakem Serkan Çınar'ın maçtaki kararları büyük tartışma çıkarmıştı.

Hakem Serkan Çınar'ın maçtaki kararları büyük tartışma çıkarmıştı.

Galatasaray'ın deplasmanda Rizespor'u 3-2 mağlup ettiği maçta sarı-kırmızılıların lehine verilen ilk penaltı büyük tartışmalara neden oldu. Penaltının topun oyun alanın dışındayken verildiği belirtilirken, Rizespor'dan önemli bir açıklama geldi.

Rizespor Basın Sözcüsü ve Asbaşkanı Hasan Yavuz Bakır, maçın tekrar oynanması için TFF’ye başvuruda bulunacaklarını söyledi.

Radyospor'a konuşan Bakır'ın konuyla ilgili açıklaması şöyle;

  • "Diagne’nin kullandığı ilk penaltıda kural hatası olduğu spor kamuoyunda iddia edildi. Bu konuyla ilgili avukatlarımız gerekli incelemeleri başlattı. TFF’ye maçın tekrar oynanması için başvuruda bulunacağız."

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