Fenerbahçe Futbol Takımı, 2018-2019 sezonu çalışmaları kapsamında bugün sahasında Hollanda ekibi Feyenoord’la hazırlık maçı yapacak. Sarı-lacivertli takım, yeni sezonda ilk kez taraftarının önüne çıkacak. Sezonu İstanbul’da açan ve ilk hazırlık maçını İstanbulspor’la oynayan Fenerbahçe, rakibiyle 1-1 berabere kalmıştı. İsviçre’de 10-18 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirdiği kampta İsviçre 2. Lig ekibi Lozan’la oynadığı hazırlık maçını 2-1 kaybeden sarı-lacivertliler, İngiltere Premier Lig ekibi Fulham’ı ise 3-0’la geçti. Fenerbahçe, yeni sezon öncesi dördüncü hazırlık maçını bugün saat 21.00’de Ülker Stadı’nda Feyenoord’la oynayacak. Fenerbahçe’ye bu sezon dahil olan isimler, ilk kez Kadıköy’ün çimlerine ayak basacak. Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü Phillip Cocu, yeni transferler Berke Özer, Barış Alıcı ve Ferdi Kadıoğlu, Ülker Stadı’nda sarı-lacivertli takımla ilk kez boy gösterecek. Fenerbahçe’nin stadında yapacağı karşılaşmaya taraftarlar büyük ilgi gösteriyor. Satışa sunulan biletlere yoğun talep olduğu ve Ülker Stadı’nın tamamının dolmasının beklendiği öğrenildi. Fenerbahçe’nin eski futbolcusu Robin van Persie, ayrılığından sonra ilk kez sarı-lacivertli takıma karşı mücadele edecek. Geçen sezonun devre arasında Feyenoord’a transfer olan van Persie, sarı-lacivertli takımda 2.5 sezon forma giymişti. Hollandalı futbolcu, attığı 36 golden çok yaşadığı sakatlıklar ve aldığı ücretle gündeme gelmiş, zaman zaman sarı-lacivertli taraftarların protestosuyla karşılaşmıştı.

Soldado çalışmalara başladı

Fenerbahçe’de sol el tarak kemiğindeki kırık nedeniyle ameliyat olduğu için İsviçre kampına katılmayan İspanyol golcü Roberto Soldado saha koşularına başladı. Tecrübeli golcünün takımla birlikte çalışmalara başlamasının 10 günü bulacağı açıklandı. Soldado UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme maçına yetişecek, ancak kampın büyük bölümünü kaçıran İspanyol golcünün bu maçta ilk 11 başlamasının beklenmediği belirtildi. Fenerbahçe’de ayrıca adalesindeki ağrılar nedeniyle İsviçre kampındaki iki hazırlık maçında da forma giyemeyen Mehmet Ekici takımla birlikte çalışmalara başladı. Mehmet Ekici’nin bugün Feyenoord ile oynanacak hazırlık maçında forma giymesi bekleniyor. Fenerbahçe’de dün yapılan antrenmanda Fulham maçında ilk 11’de forma giyen Skrtel, Neustadtter, Mehmet Topal, Eljif Elmas, Giuilano, Alper ve Josef salonda çalıştı.

Fenerbahçe’den ‘Yeniden’ sloganıyla olay paylaşımlar

F.Bahçe Kulübü, “19.07 Dünya F.Bahçeliler Günü”nde, “Yeniden” isimli yeni bir slogan açıkladı. Kulübün internet sitesinden saat 19.07’de yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: “111 yıllık bir çınarız. Bayrağımızı daha da yukarı taşıyacağız. Tarihimizle, efsanelerimizle, çubuklumuzla, bu sevdayı hep birlike yaşatacağız. Sokakta yan yana, sahada kol kola, salonda omuz omuza... İlham veren bir spor kültürü oluşturacağız. Eski heyecanımızın peşinden yeni kanla yürüyoruz. Fenerbahçeli olmanın ne demek olduğunu herkese hatırlatıyoruz. #Yeniden.” Kulübün sosyal medya hesaplarından da ‘yeniden’ başlığıyla paylaşılan görsellerde Lefter, Alex, Volkan - Muslera, Lugano, Bolic gibi isimler dikkat çekti. Taraftarlar da sosyal medyadan “#Yeniden” hashtagine büyük ilgi gösterdi. Görsellerden birinde Yeniden centilmenlik hastagi altında Volkan ve Muslera’nın birbirine sarıldığı fotoğraf kullanıldı.