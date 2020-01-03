Robinho Başakşehir'den sürpriz bir takıma gidecek

Süper Lig'de Başakşehir forması giyen Brezilyalı yıldız Robinho, çok sürpriz bir takımla görüşme halinde. Başarılı oyuncunun menajerleri İran'ın İstiklal takımıyla masaya otururken transfere dair detayların görüşüldüğü öğrenildi.
İran'da şampiyonluk mücadelesi veren İstiklal takımının yöneticilerinin Robinho'nun menajeriyle görüştüğü ve transfer için fikir aldığı aktarılırken yıldız ismin sezonun ikinci yarısını İran'da geçirebileceği belirtildi.
- Robinho'nun Süper Lig'de oynamak istediği ve bu aşamada eski takımı Sivasspor ile görüştüğü de biliniyor. Ancak İranlı yetkililerin hem ülkedeki futbol ortamını canlandırmak hem de şampiyonluk yarışında avantajlı bir konuma gelmek için bu transferde önemli fedakarlıklar yapmaya hazır olduğu belirtildi.
Robinho, Süper Lig kariyerinde çıktığı 53 maçta 16 gol attı 8 de asist yapma başarısı gösterdi.
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