Robinho'nun aklını çelen teklif

Demir Grup Sivasspor'un devre arasında transfer ettiği Brezilyalı yıldız Robinho ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.

Sporx'te yer alan habere göre 34 yaşındaki futbolcuya Katar'dan ciddi bir teklif geldiği ortaya çıktı. Sivasspor ile bir yıl daha sözleşmesi olan yıldız futbolcunun bu transfer teklifine sıcak baktığı belirtildi.

Sivasspor'da 13 lig maçında 4 gol atan Robinho'nun, Türkiye'de ailesiyle mutlu olmasına rağmen Katar'dan gelen yüksek maaş teklifini değerlendirmek istediği ifade edildi.