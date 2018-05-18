SÜPER LİG

Robinho'nun aklını çelen teklif

Sivasspor'un dünyaca ünlü futbolcusu Robinho'ya Katar'dan transfer teklifi geldi. Brezilyalı futbolcunun gelen yüksek maaş teklifine sıcak baktığı belirtildi.

Haber Merkezi Diğer
Robinho'nun Sivasspor'a transferi büyük yankı uyandırmıştı.

Robinho'nun Sivasspor'a transferi büyük yankı uyandırmıştı.

Fotoğraf: Sergen Sezgin / AA

Demir Grup Sivasspor'un devre arasında transfer ettiği Brezilyalı yıldız Robinho ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.

Sporx'te yer alan habere göre 34 yaşındaki futbolcuya Katar'dan ciddi bir teklif geldiği ortaya çıktı. Sivasspor ile bir yıl daha sözleşmesi olan yıldız futbolcunun bu transfer teklifine sıcak baktığı belirtildi.

Sivasspor'da 13 lig maçında 4 gol atan Robinho'nun, Türkiye'de ailesiyle mutlu olmasına rağmen Katar'dan gelen yüksek maaş teklifini değerlendirmek istediği ifade edildi.

Robinho (@robinho)'in paylaştığı bir gönderi ()

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