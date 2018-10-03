Rodallega güldüren anısını paylaştı

Trabzonspor’da bu sezon forma giydiği 7 maçta 5 gol kaydeden, son oynanan ve 4-2 kazanılan Kasımpaşa maçında da 2 gol atan forvet oyucusu Hugo Rodallega, kulübün dergisine açıklamalarda bulundu.

Kolombiyalı golcü Rodallega, Trabzon’da başından geçen ilginç bir olaya değinerek, şunları ifade etti:

Bir maçta benim attığım gol sonrası 2-1 kazanmıştık. Bu maç sonrası mutlu bir şekilde AVM'ye gittiğimde birisi beni durdurup neden tek bir gol attığımı sordu. Bir gol atmama sinirlenip en az 2-3 gol atmam gerektiğini söyledi. Maçı kazandıran golü atıp fırça yediğim bir anım oldu.