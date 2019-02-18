SÜPER LİG

Rodallega: Yakında gidiyorum

Alanyaspor maçında penaltı kaçırdığı için sosyal medya hesabından özür dileyen Hugo Rodallega, bir taraftarın "Evinde dön" yorumuna "Yakında" diye cevap verdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Rodallega şu ana kadar Süper Lig'de kullandığı 7 penaltının 4'ünü kaçırdı.

Rodallega şu ana kadar Süper Lig'de kullandığı 7 penaltının 4'ünü kaçırdı.

Fotoğraf: IHA

Trabzonspor'un sahasında Alanyaspor'a 2-0 mağlup olduğu maçta penaltıyı 'panenka' vuruşla kaçıran Hugo Rodallega'ya bordo-mavili taraftarlar tepki gösterdi.

Kaçırdığı penaltı için Instagram hesabından özür dileyen Kolombiyalı futbolcunun, bir taraftarın "Evine dön" yorumuna "Yakında", "Haziran'da" diye cevap vermesi dikkati çekti.

  • Ayrılık sinyali veren Rodallega'nın Trabzonspor'la sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

Hugo Rodallega'nın 'panenka'sı kuralı tekrar hatırlattı
Hugo Rodallega'nın 'panenka'sı kuralı tekrar hatırlattı

Trabzonspor ile Alanyaspor arasında oynanan Süper Lig mücadelesinde Hugo Rodallega, bordo mavililer adına kazanılan penaltı atışında panenka denedi. Bu denemenin ardından top üst direkten döndü. Dönen topu ağlara gönderen Kolombiyalı yıldızın golü iptal edildi.Kural ne diyor?Bunun sebebi ise penaltı kuralındaki ikinci vuruş uygunluğu detayı. Kurala göre penaltı vuruşunu yapan oyuncu direkten dönen topa bir kez daha dokunması halinde gol geçerli sayılmıyor ve endirekt serbest vuruş kararı veriliyor.Rodallega, bu sezon Süper Lig'de kullandığı 7 penaltının 4'ünü kaçırdı ve bu anlamda kötü bir istatistiğe imza attı.

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