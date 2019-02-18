Rodallega: Yakında gidiyorum

Trabzonspor'un sahasında Alanyaspor'a 2-0 mağlup olduğu maçta penaltıyı 'panenka' vuruşla kaçıran Hugo Rodallega'ya bordo-mavili taraftarlar tepki gösterdi.

Kaçırdığı penaltı için Instagram hesabından özür dileyen Kolombiyalı futbolcunun, bir taraftarın "Evine dön" yorumuna "Yakında", "Haziran'da" diye cevap vermesi dikkati çekti.

Ayrılık sinyali veren Rodallega'nın Trabzonspor'la sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

Penaltı kaçırdığı için Instagram hesabından özür dileyen Rodallega, bir taraftarın 'evinde dön' yorumuna 'yakında' diye cevap verdi. pic.twitter.com/hJiaxnemJP — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 17 Şubat 2019