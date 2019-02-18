Rodallega: Yakında gidiyorum

Trabzonspor'un sahasında Alanyaspor'a 2-0 mağlup olduğu maçta penaltıyı 'panenka' vuruşla kaçıran Hugo Rodallega'ya bordo-mavili taraftarlar tepki gösterdi.
Kaçırdığı penaltı için Instagram hesabından özür dileyen Kolombiyalı futbolcunun, bir taraftarın "Evine dön" yorumuna "Yakında", "Haziran'da" diye cevap vermesi dikkati çekti.
- Ayrılık sinyali veren Rodallega'nın Trabzonspor'la sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.
Penaltı kaçırdığı için Instagram hesabından özür dileyen Rodallega, bir taraftarın 'evinde dön' yorumuna 'yakında' diye cevap verdi. pic.twitter.com/hJiaxnemJP
Penaltı kaçırdığı için Instagram hesabından özür dileyen Rodallega, bir taraftarın 'evinde dön' yorumuna 'yakında' diye cevap verdi. pic.twitter.com/hJiaxnemJP— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 17 Şubat 2019
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