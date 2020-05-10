Rodrigues ayrılık iddialarını yalanladı

Fenerbahçe’nin Suudi Arabistan ekiplerinden Al İttihad’dan satın alma opsiyonuyla birlikte 2 yıllık bedelsiz kiraladığı Garry Rodrigues'in, yeni sezonda sarı-lacivertli takımda görev almak istemediği iddia edildi.

Fenerbahçe Yönetimine, "Oynamadığım süredeki paramı ödemeyin, beni serbest bırakın, gideyim" şeklinde bir teklifle geldiği iddia edilen Garry Rodrigues’in bu yaklaşımı şaşkınlık yaratırken, liglerin başlayıp başlamayacağı belli olmadığı için kendisine net bir cevap verilemediği ifade edildi.