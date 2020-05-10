SÜPER LİG

Rodrigues ayrılık iddialarını yalanladı

Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen Garry Rodrigues'in, yönetimden ayrılmak için izin istediği iddia edildi. Bu haberler sonrasında 29 yaşındaki oyuncu, sarı-lacivertli takımda mutlu olduğunu ve kalmak istediğini belirtti.

Haber Merkezi DHA
Rodrigues bu sezon 21 maçta 3 gol ve 6 asistle oynadı.

Rodrigues bu sezon 21 maçta 3 gol ve 6 asistle oynadı.

Fotoğraf: DHA

Fenerbahçe’nin Suudi Arabistan ekiplerinden Al İttihad’dan satın alma opsiyonuyla birlikte 2 yıllık bedelsiz kiraladığı Garry Rodrigues'in, yeni sezonda sarı-lacivertli takımda görev almak istemediği iddia edildi.

Fenerbahçe Yönetimine, "Oynamadığım süredeki paramı ödemeyin, beni serbest bırakın, gideyim" şeklinde bir teklifle geldiği iddia edilen Garry Rodrigues’in bu yaklaşımı şaşkınlık yaratırken, liglerin başlayıp başlamayacağı belli olmadığı için kendisine net bir cevap verilemediği ifade edildi.

  • Haberleri yalanladı
  • Bu haberlerin ardından TRT Spor'a konuşan Rodrigues, "Fenerbahçe'de mutluyum ve yönetimden kimseyle görüşmem olmadı. Şu an tek hedefim geride kalan maçları en iyi şekilde Fenerbahçe formasıyla tamamlamak. Başka bir düşüncem yok" ifadelerini kullandı.

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