SÜPER LİG

Rodrigues'in cezası onandı

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Fenerbahçe'nin itirazını reddederek Garry Rodrigues'in 2 maçlık cezasını onadı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Rodrigues, gördüğü kırmızı karta gülerek tepki göstermişti.

Rodrigues, gördüğü kırmızı karta gülerek tepki göstermişti.

Fotoğraf: IHA

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Süper Lig'in 15. haftasında Sivasspor'la oynanan maçta rakibine yaptığı sert faul nedeniyle direkt kırmızı kart gören Fenerbahçeli Rodrigues'e 2 maç men cezası verdi. Sarı-lacivertli kulüp Tahkim Kurulu'na giderek itirazda bulundu. Kurul, Fenerbahçe'nin itirazını ederek Rodrigues'in cezasını onadı.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinden yapılan açıklama şu şekilde;

  • "Fenerbahçe'nin futbolcusu Garry Mendes Rodrigues ile ilgili PFDK'nın 19.12.2019 tarihli E.2019-2020/424 K.2019-2020/524 sayılı kararına itirazı incelendi. Duruşma için tayin edilen, 22.12.2019 Perşembe günü saat 11.00'de Fenerbahçe'nin vekili Av. Uğur Oker'in hazır olduğu görüldü, sözlü beyanı alındı. Yapılan müzakere neticesinde; Fenerbahçe'nin futbolcusu Garry Mendes Rodrigues'in rakip takım futbolcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT'nin 43. maddesi uyarınca 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oy birliği ile karar verilmiştir"


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