Rodrigues'in cezası onandı

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Süper Lig'in 15. haftasında Sivasspor'la oynanan maçta rakibine yaptığı sert faul nedeniyle direkt kırmızı kart gören Fenerbahçeli Rodrigues'e 2 maç men cezası verdi. Sarı-lacivertli kulüp Tahkim Kurulu'na giderek itirazda bulundu. Kurul, Fenerbahçe'nin itirazını ederek Rodrigues'in cezasını onadı.
Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinden yapılan açıklama şu şekilde;
- "Fenerbahçe'nin futbolcusu Garry Mendes Rodrigues ile ilgili PFDK'nın 19.12.2019 tarihli E.2019-2020/424 K.2019-2020/524 sayılı kararına itirazı incelendi. Duruşma için tayin edilen, 22.12.2019 Perşembe günü saat 11.00'de Fenerbahçe'nin vekili Av. Uğur Oker'in hazır olduğu görüldü, sözlü beyanı alındı. Yapılan müzakere neticesinde; Fenerbahçe'nin futbolcusu Garry Mendes Rodrigues'in rakip takım futbolcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT'nin 43. maddesi uyarınca 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oy birliği ile karar verilmiştir"
Yorum