Rodriguez'de limit sıkıntısı

Sol bek transferi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Milan’ın İsviçreli sol beki Ricardo Rodriguez transferini tamamladı.

Sarı-lacivertliler hem Rodriguez hem de kulübü Milan ile anlaşmaya vardı, İsviçreli sol bek satın alma opsiyonlu kiralık olarak kadroya katılacak. Ancak Fenerbahçe bu transferi açıklamak için Türkiye Futbol Federasyonu’nun belirlediği harcama limiti sorununun çözülmesini bekliyor.

Transfer döneminin son günü olan 31 Ocak Cuma gününe kadar vakti bulunan Fenerbahçe, limit aşımını ortadan kaldıramazsa sol bek transferi de rafa kalkabilir.

Adil Rami'ye 4 teklif var

Fenerbahçe’den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Adil Rami’nin geleceğine ilişkin Fransız basını haberler vermeye devam ediyor. L’Equipe’in haberine göre 34 yaşındaki yıldız futbolcuyu kulüp bulması için serbest bırakan Fenerbahçe’nin devre arasında Fransız ismi göndereceği kesinleşti. Takımda savunmanın ortası için 5. alternatif durumuna düşen Adil Rami, sadece 4 maç oynadığı Fenerbahçe’den ayrılmaya hazırlanıyor. Antalya kampında bulunan Fransız futbolcu için İtalya, Çin ve ABD’den toplam 4 kulübün teklif yaptığı öne sürülüyor. Tecrübeli stoper muhtemelen son kulübü olacak bu imzasında düşünme aşamasında olduğu ve kararını vermediği belirtiliyor. Doğru zamanı bekleyen Rami’nin bu hafta yeni takımı için kararını vermesinin beklendiği kaydedildi. Adil Rami, geçen yaz Fransa ile Dünya Kupası’nı kaldırmıştı.

Brescia Zajc için rapor istedi

Fenerbahçe’de Aralık ayında bilek bağları kopan Miha Zajc, sağlık heyetinin uyguladığı yoğun tedavi sonrası beklenenden hızlı iyileşme gösterdi. Zajc’in bu hafta kontrollü olarak saha çalışmalarına başlaması beklenirken, sağlık heyeti 25 yaşındaki futbolcunun durumunu yakından takip ediyor. Zajc’ı transfer etmek isteyen İtalyan kulübü Brescia, Fenerbahçe’den Sloven oyuncunun sağlık raporunu istedi. Sarı-lacivertlilerin sağlık heyeti de uygulanan tedavi ve bu futbolcunun durumu hakkında rapor hazırladı. Zajc’ın tam kapasite sahalara dönmesinin Şubat ayının ilk haftasını bulacağı belirtildi.

Isla Universidad'a geri dönecek

Fenerbahçeli Mauricio Isla’nın eşi Gala Caldirola, tecrübeli futbolcunun Universidad Catolica takımına dönmek istediğini açıkladı. Şili’de katıldığı bir televizyon programında konuşan Gala Caldirola, “Şimdi olmasa da Mauricio bir gün yeniden Universidad Catolica’da oynayacak. Bana fazla yaşlanmadan Universidad’a dönüp faydalı olmak istediğini söyledi. Şimdi değil ama çok uzun sürmeyecek. Şili’ye döneceğiz” dedi.