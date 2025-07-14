Romanya'da Türk rüzgarı: Milli atletler göğsümüzü kabarttı

Türkiye Atletizm Federasyonu'nun açıklamasına göre, Craiova kentindeki organizasyonda 16 ülkeden sporcular mücadele etti. Şampiyonada 30 disiplinde 32 sporcuyla temsil edilen Türkiye; 5 altın, 3 gümüş ve 7 bronz madalya kazandı.