Romanya'da Türk rüzgarı: Milli atletler göğsümüzü kabarttı

Türkiye, Romanya'da düzenlenen 20 Yaş Altı Balkan Atletizm Şampiyonası'nda 5'i altın toplam 15 madalya elde etti.
Türkiye Atletizm Federasyonu'nun açıklamasına göre, Craiova kentindeki organizasyonda 16 ülkeden sporcular mücadele etti. Şampiyonada 30 disiplinde 32 sporcuyla temsil edilen Türkiye; 5 altın, 3 gümüş ve 7 bronz madalya kazandı.
Milli takım, genel sıralamada 143 puanla Balkan ikincisi oldu. Ev sahibi Romanya 154 puanla ilk sırayı alırken, Yunanistan 137,5 puanla üçüncülüğü elde etti.
Organizasyonda madalya kazanan milli sporcular şöyle: