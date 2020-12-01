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Rosier Beşiktaş'ta kalacak mı?

Beşiktaşlıların yanıtını merak ettiği soru: Rosier takımda kalacak mı?

Beşiktaş'ın Fransız sağ beki Valentin Rosier, takımda kalmak istiyor. Siyah-beyazlı kulüp de Portekiz ekibi Sporting'den kiraladığı ancak satın alma opsiyonu bulunmayan Rosier'i 1 yıl daha takımda tutmayı hedefliyor.

Haber Merkezi DHA
Valentin Rosier'in Transfermarkt'taki güncel piyasa değeri 4 milyon euro.

Valentin Rosier'in Transfermarkt'taki güncel piyasa değeri 4 milyon euro.

İstanbul'da çok mutlu olan ve takımda Fransızca konuşan oyuncuların da fazla olmasından dolayı kolay bir adaptasyon dönemi geçiren 24 yaşındaki futbolcu Rosier, kulübüyle anlaşılması durumunda Beşiktaş'ta futbol oynamaya devam etmek istiyor.

Özellikle siyah-beyazlı kulübün yöneticisi Erdal Torunoğulları'nın yoğun uğraşları sonucu takıma kazandırılan Rosier, oynadığı futbolun yanı sıra 4 maçta 2 de asist yaparak dikkat çekti.

Rosier, hırslı ve mücadeleci oyun yapısıyla kısa sürede taraftarın gönlünü kazanmayı bildi.
Rosier, hırslı ve mücadeleci oyun yapısıyla kısa sürede taraftarın gönlünü kazanmayı bildi.

Opsiyonu yok, yeniden kiralanması gündemde

Sporting CP, büyük beklenti içinde olduğu ve bir yıl önce bonservisine 5 milyon euro ödediği Rosier'in Beşiktaş'a kiralanması sonrasında sözleşmeye satış opsiyonunu kesinlikle koydurmak istemedi.

Bu gelişme üzerine siyah beyazlılar maliyeti nedeniyle Fransız oyuncuyu yeniden kiralık olarak kadrosunda tutmaya çalışacak.

Başkan Ahmet Nur Çebi ve Valentin Rosier
Başkan Ahmet Nur Çebi ve Valentin Rosier

Rıdvan Dilmen'den Beşiktaşlı futbolcuya: Koronavirüs yaramış
Rıdvan Dilmen'den Beşiktaşlı futbolcuya: Koronavirüs yaramış

Beşiktaş'ın 50. dakikada 10 kişi kalmasına rağmen Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 4-3 mağlup ettiği maçı değerlendiren Rıdvan Dilmen, siyah-beyazlıların sağ beki Valentin Rosier'le ilgili dikkati çeken bir yorumda bulundu."Allah affetsin..."Beşiktaş'ın derbiyi olağanüstü zor şartlarda oynadığını söyleyen Dilmen, "Allah affetsin, Rosier'e koronavirüs yaramış. Yetenekli takımlar bunlar. Bir tarafta 160 km arabası olan takım daha fazlasıyla oynuyor. Diğer tarafta da 180 km kapasitesi olan takım ama 100 ile oynuyor" ifadelerini kullandı.Beşiktaş'ın sezon başında Sporting'den kiraladığı 24 yaşındaki Rosier, derbideki hırslı ve mücadeleci oyunuyla büyük beğeni topladı. Maça ilk 11'de başlayan ve 90 dakika sahada kalan Fransız futbolcu, karşılaşmada bir sarı kart gördü. Sergen Yalçın 2 gündür futbolculara ne söylediğini basın toplantısında açıkladıAlper Pirşen: Beşiktaş ve TFF bu eserinden utanmalı

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