Spor Rui Costadan Galatasaraya Gedson Fernandes rahatlığı
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Rui Costa'dan Galatasaray'a Gedson Fernandes rahatlığı

Galatasaray'ın transferin son gününde kadrosuna kattığı Gedson Fernandes'in sözleşmesinde opsiyon olup olmadığı merak konusuydu. Teknik direktör Fatih Terim'in transferi için teşekkür ettiği Benfica Sportif Direktörü Rui Costa'nın sarı kırmızılılara bu transfer için çok ciddi bir opsiyon rahatlığı sunduğu ortaya çıktı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fatih Terim & Rui Costa
Fatih Terim & Rui Costa

Galatasaray'da Gedson Fernandes transferi sıcaklığını koruyor. Portekizli futbolcunun sezon sonuna kadar kiralanması transfer piyasasında büyük yankı uyandırırken sarı kırmızılı taraftarlar oyuncunun 1 yıl daha kiralık opsiyonunun olup olmadığını merak ediyor.

Konuya ilişkin Benfica Sportif Direktörü Rui Costa'nın Galatasaray'a ciddi bir opsiyon rahatlığı sunduğu öğrenildi. Fatih Terim'in eski öğrencisi olan Costa'nın sarı kırmızılıların FFP sıkıntısı sebebiyle oyuncunun 1.5 yıllık kiralama sözleşmesini sezon sonuna kadar kabul ettiği aktarıldı.

Gedson'un 1 yıl daha kiralama opsiyonu olduğu belirtilirken Galatasaray'ın Avrupa kupalarına katılması halinde bu opsiyonun oyuncunun da isteğiyle işleme gireceği öğrenildi.

  • 21 Ocak’tan itibaren koronavirüs teşhisiyle tedavi ve karantina altında bulunan Fernandes’in, son iki PCR testinin negatif çıktığı ve oyuncunun akciğer tomografisiyle kan değerlerinin normal çıktığı açıklanmıştı. Sarı-kırmızılı kulüp, 22 yaşındaki orta saha oyuncusunun bugün öğle saatlerinde hastaneden taburcu edildiğini ve sağlık durumunda bir sorun olmadığını bildirmişti.
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