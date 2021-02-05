Rui Costa'dan Galatasaray'a Gedson Fernandes rahatlığı

Galatasaray'da Gedson Fernandes transferi sıcaklığını koruyor. Portekizli futbolcunun sezon sonuna kadar kiralanması transfer piyasasında büyük yankı uyandırırken sarı kırmızılı taraftarlar oyuncunun 1 yıl daha kiralık opsiyonunun olup olmadığını merak ediyor.

Konuya ilişkin Benfica Sportif Direktörü Rui Costa'nın Galatasaray'a ciddi bir opsiyon rahatlığı sunduğu öğrenildi. Fatih Terim'in eski öğrencisi olan Costa'nın sarı kırmızılıların FFP sıkıntısı sebebiyle oyuncunun 1.5 yıllık kiralama sözleşmesini sezon sonuna kadar kabul ettiği aktarıldı.

Gedson'un 1 yıl daha kiralama opsiyonu olduğu belirtilirken Galatasaray'ın Avrupa kupalarına katılması halinde bu opsiyonun oyuncunun da isteğiyle işleme gireceği öğrenildi.