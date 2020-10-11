Rusya-Türkiye (Canlı)

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup 3. maçında bugün deplasmanda Rusya ile karşı karşıya geliyor. Başkenti Moskova’daki VTB Arena’da oynanacak maç saat 21.45’te başlayacak ve TRT 1’den naklen yayımlanacak. Maçta Sloven hakem Matej Jug düdük çalacak.

Grubun diğer maçında ise Sırbistan sahasında, Macaristan’ı konuk edecek. Grupta daha önce yaptığı maçlarda sahasında Macaristan’a 1-0 yenilen Türkiye, deplasmanda Sırbistan ile 0-0 berabere kalmıştı.

Türkiye’de Kaan Ayhan sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarılırken, Rusya ise koronavirüs nedeniyle 3 futbolcuyu takımdan çıkardı.

İlk 11'ler

Rusya: Shunin, Karavaev, Semenov, Kudryashov, Zhirkov, Zobnin, Ozdoev, Miranchuk, Ionov, Kuzyaev, Dzyuba

Shunin, Karavaev, Semenov, Kudryashov, Zhirkov, Zobnin, Ozdoev, Miranchuk, Ionov, Kuzyaev, Dzyuba Türkiye: Mert, Zeki, Ozan Kabak, Merih, Umut, Ozan Tufan, Mahmut, Efecan, Hakan, Kenan, Burak.