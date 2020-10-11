MİLLİ TAKIM

​Rusya-Türkiye Canlı

Rusya-Türkiye (Canlı)

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup 3. maçında deplasmanda Rusya ile karşılaşıyor. Rusya-Türkiye maçının canlı anlatımını Yeni Şafak Spor'dan takip edebilirsiniz.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Milli Takımımız, Almanya ile hazırlık maçında 3-3 berabere kalmıştı.

Milli Takımımız, Almanya ile hazırlık maçında 3-3 berabere kalmıştı.

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup 3. maçında bugün deplasmanda Rusya ile karşı karşıya geliyor. Başkenti Moskova’daki VTB Arena’da oynanacak maç saat 21.45’te başlayacak ve TRT 1’den naklen yayımlanacak. Maçta Sloven hakem Matej Jug düdük çalacak.

Grubun diğer maçında ise Sırbistan sahasında, Macaristan’ı konuk edecek. Grupta daha önce yaptığı maçlarda sahasında Macaristan’a 1-0 yenilen Türkiye, deplasmanda Sırbistan ile 0-0 berabere kalmıştı.

Türkiye’de Kaan Ayhan sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarılırken, Rusya ise koronavirüs nedeniyle 3 futbolcuyu takımdan çıkardı.

  • İlk 11'ler
  • Rusya: Shunin, Karavaev, Semenov, Kudryashov, Zhirkov, Zobnin, Ozdoev, Miranchuk, Ionov, Kuzyaev, Dzyuba
  • Türkiye: Mert, Zeki, Ozan Kabak, Merih, Umut, Ozan Tufan, Mahmut, Efecan, Hakan, Kenan, Burak.

A Milliler telafi maçına çıkıyor: Rakip Rusya
A Milliler telafi maçına çıkıyor: Rakip Rusya

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup 3. maçında bugün deplasmanda Rusya ile karşı karşıya gelecek. Başkenti Moskova’daki VTB Arena’da oynanacak maç saat 21.45’te başlayacak ve TRT 1’den naklen yayımlanacak. Maçta Sloven hakem Matej Jug düdük çalacak.Grubun diğer maçında ise Sırbistan sahasında, Macaristan’ı konuk edecek. Grupta daha önce yaptığı maçlarda sahasında Macaristan’a 1-0 yenilen Türkiye, deplasmanda Sırbistan ile 0-0 berabere kalmıştı.Türkiye’de Kaan Ayhan sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarılırken, Rusya ise koronavirüs nedeniyle 3 futbolcuyu takımdan çıkardı."Güzel futbol oynamak istiyoruz"A Milli Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, sahaya üstün bir oyun yansıtıp Rusya maçını kazanmayı umduklarını söyledi. Güçlü bir rakiple oynayacaklarını belirten Güneş, “Futbol adına hem ofansif hem defansif düşüncemizin doğrularını sahaya yansıtmaya çalışacağız. Grupta kendi sahamızda sürpriz bir sonuçla Macaristan’a kaybettik. Telafi etmek için de Rusya’dan iyi bir sonuçla ayrılmak istiyoruz ama her şeyden önemlisi güzel bir futbol oynamak istiyoruz. Umarım ki gerçek futbolumuzu sahaya yansıtıp üstün bir oyunla maçı kazanırız” dedi.Muhtemel 11'lerRUSYA: Anton Shunin, Sergey Petrov, Andrey Semenov, Georgi Dzhikiya, Vyacheslav Karavaev, Magomed Ozdoev, Zelimkhan Bakaev, Roman Zobnin, Yuri Zhirkov, Aleksey Ionov, Artem Dzyuba.TÜRKİYE: Mert Günok, Nazım Sangare, Merih Demiral, Çağlar Söğüncü, Hasan Ali Kaldırım, Ozan Tufan, İrfan Can Kahveci, Hakan Çalhanoğlu, Efecan Karaca, Cengiz Ünder, Burak Yılmaz.Türkiye maçı öncesinde Rusya'da koronavirüs şoku: Mario Fernandes'in testi pozitif çıktıAy-Yıldızlılar pes etmedi: Almanya'yı yıkan gol son dakikada geldiSüper Lig'in eski futbolcusu Karabağ için orduya katıldı

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