Rusya'yı salladık ama yıkamadık

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup 3. maçında deplasmanda Rusya ile karşı karşıya geldi. İki topumuzun direkten döndüğü mücadele, 1-1 eşitlikle sona erdi. Rusya'nın golünü 28. dakikada Miranchuk atarken, Milli Takımımızın golünü 62. dakikada Kenan Karaman attı. Bu sonucun ardından Milli Takımımız 2 puanla, Uluslar Ligi'nde 3. sırada yer aldı. Birinci sırada yer alan Rusya ise puanını 7'ye yükseltti. İkinci sıradaki Macaristan'ın 6, son sıradaki Sırbistan'ın 1 puanı bulunuyor.

Bakan Kasapoğlu, millileri yalnız bırakmadı

UEFA Uluslar B Ligi’nde A Milli Takım, Rusya’ya konuk olurken Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, millileri yalnız bırakmadı. Mücadeleyi tribünden takip eden Bakan Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve Türkiye Futbol Federasyonu 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı eşlik etti.

Milli Takım'da esrarengiz gelişme: Kadrodan çıktı takımında iki gol attı UEFA Uluslar Ligi'nde A Milli takımımızın Rusya ile oynadığı maçla ilgili Erman Toroğlu ilginç bir yorumda bulundu. İlk yarıda milli takımın kötü futbol oynadığını söylerken, maçtan önce bir olay yaşandığını iddia etti.Erman Toroğlu, A Spor'da "Maçtan önce bir olay olmuş. Belki tesir etmiş olabilir bilemiyorum. Şenol Güneş maçtan önce bazı oyuncularımız beklenmeyen şekilde aramızda yok. Bu futbolun içinde var dedi. İrfan Can Kahveci olayı ilginç mesela. Milli takım kadrosuna alınmıştı. Bugün Başakşehir hazırlık maçında gol atıyor. Ruhu mu geldi acaba?"Ender Bilgin ise, "İrfan Can Kahveci A Milli Takım aday kadrosunda vardı. Kadrodan çıkarıldı diye bir açıklama da görmedik biz. İrfan Can bugün Başakşehir'in hazırlık maçında 2 gol attı. Bu konu gerçekten ilginç" ifadelerini kullandı.⚽️ Takımımız, Kasımpaşa ile oynadığı hazırlık maçını 5-0 kazandı. pic.twitter.com/Paf77S5eFB— İstanbul Başakşehir (@ibfk2014) October 11, 2020 Başakşehir'in İrfan Can Kahveci açıklaması;"A Milli Takım kadrosuna davet edilen oyuncumuz İrfan Can Kahveci’nin 1 Ekim 2020 Perşembe günü maske ve mesafe kuralları dahilinde aynı mekanda bulunduğu bir kişinin Covid-19 testinin pozitif çıkması üzerine konu A Milli Takım Sağlık Ekibi ve TFF Sağlık Kurulu ile paylaşılmıştır. Belirtildiği üzere şüpheli temas sırasında tüm kurallara uyulmuş olmasına rağmen, risk alınmaması adına verilen ortak karar neticesinde oyuncumuz 6 gün süre ile izolasyonda tutulmuştur. Oyuncumuzun şüpheli temas günü, 2 gün sonrası ve 6 gün sonrası yapılan PCR test sonuçları negatif çıktiktan sonra A Milli Takim Sağlık ve İdari Ekipleri bilgilendirilmiş olup, oyuncumuzun milli takım kadrosuna tekrar cağrıldığı veya çağrılacağı yönünde tarafımıza resmi bir haber ulaşmadığı için oyuncumuz 7. günde takım antrenmanlarımıza katılmaya başlamıştır. Oyuncumuzun, izolasyon süresini doldurduktan sonra Kasımpaşa SK ile oynayacağımız hazırlık maçından iki gün önce yapılan testi de dahil olmak üzere 4 PCR testi negatif çıkmıştır. Tüm süreç, sonuçlar ve bilgiler A Milli Takım İdari ve Sağlık Ekipleri ile anında paylaşılmıştır."📢 KAMUOYUNU BİLGİLENDİRME | ➡️ https://t.co/TMZdH6geo7 pic.twitter.com/W406dN1Byu— İstanbul Başakşehir (@ibfk2014) October 11, 2020

Maçtan dakikalar

4. dakikada soldan kullanılan korner atışında Anton Miranchuk, ceza sahası içine ortaladı. Bu noktada yükselen Artem Dzyuba’nın kafa vuruşunda top kalenin üstünden az farkla auta çıktı.

23. dakikada Mert’in vuruşu kısa düştü. Miranchuk’un pasında topla buluşan Dzyuba, Kuzyaev’i gördü. Bu futbolcunun ceza sahası içinde yaptığı vuruşta kaleci Mert gole izin vermedi ve topu kornere gönderdi.

28. dakikada Rusya çok hızlı çıktı. Orta sahada topla buluşan Zobnin, ceza sahası önüne kadar gelip Dzyuba’yı gördü. Bu futbolcunun pasında Miranchuk gelişine sert vurup topu filelere gönderdi. 1-0

30. dakikada sol kanatta topla buluşan Umut Meraş’ın ceza sahasına yaptığı ortada yükselen Burak Yılmaz kafayı vurdu ancak kaleci Shunin topu kontrol etti.

35. dakikada Miranchuk’un pasında Dzyuba soldan bindiren Kuzyaev’i gördü. Bu futbolcunun çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

İlk yarı Rusya'nın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

51. dakikada sağ kanatta topla buluşan Cengiz Ünder ceza sahasına güzel bir orta yaptı. Bu noktada iyi yükselen Burak Yılmaz’ın kafa vuruşunda top direğe çarpıp auta çıktı.

55. dakikada Cengiz’in pasında topla buluşan Hakan Çalhanoğlu uzaktan çok sert vurdu. Kaleci Shunin uzanarak meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

58. dakikada Hakan Çalhanoğlu’nun pasında ceza sahasına giren Burak Yılmaz sağ çaprazdan vuruşunu yaptı ancak top yan ağlarda kaldı.

62. dakikada Hakan Çalhanoğlu’nun uzak direğe gönderdiği ortada Merih Demiral kale sahasına çevirdi. Bu noktada bomboş durumdaki Kenan Karaman topu filelere göndermeyi başardı. 1-1

66. dakikada Hakan Çalhanoğlu’nun ceza sahası önüne gönderdiği pasta Cengiz Ünder önce düzeltti ardından şutunu attı, kaleci Shunin son anda topu kornere tokatladı.

75. dakikada Zhirkov’un soldan yaptığı ortada Bostovoy’un vuruşunda Mert gole izin vermedi. Dönen top Dzyuba’nın önünde kaldı. Bu futbolcunun şutunda Mert yine kalesini gole kapattı.

78. dakikada orta sahada topu Kenan Karaman sağ kanattaki Cengiz’i gördü. Bu futbolcunun uzaktan vuruşunda kaleci Shunin’in müdahale ettiği top direğe çarpıp kornere çıktı.

86. dakikada orta sahadan kaptığı topla ceza sahasına giren Zeki Çelik, Burak Yılmaz’la ver kaç yapıp karşı karşıya kaldı ancak şutunda top az farkla üstten auta çıktı.

Karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi.

14 Ekim'de Sırbistan ile karşılaşacağız



Diğer müsabakada Macaristan, Sırbistan'ı deplasmanda 1-0'lık skorla geçti. Bu sonuçların ardından Rusya, grupta liderliğini sürdürdü.

Gruptaki dördüncü müsabakalar, 14 Ekim'de Türkiye ile Sırbistan ve Rusya ile Macaristan arasında oynanacak.

Rusya-Türkiye maç özeti;

Milli takımımız, UEFA Uluslar Ligi maçında Rusya ile 1-1 berabere kaldı.



İşte ikinci yarısı müthiş geçen maçın özeti... pic.twitter.com/DS8GwKkICa — TRT Spor (@trtspor) October 11, 2020