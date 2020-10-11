PREMİER LİG

Şenol Güneş'ten futbolcularına talimat: İçeriye oynamayın arkaya atın

A Milli Takımımız, Rusya ile oynadığı Uluslar Ligi maçının ilk yarısında kötü bir görüntü çizdi. Ay-Yıldızlılar soyunma odasına 1-0 yenik durumda giderken Şenol Güneş'in oyuncularına verdiği taktik dikkat çekti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Şenol Güneş

Şenol Güneş

Fotoğraf: ALEXANDER FEDOROV

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Rusya ile oynanan maçın ilk yarısında futbolcularının gösterdiği performansa sinirlendi.

İlk 45 dakikada olumsuz bir oyun ortaya koyan Ay-Yıldızlılar Rusya'nın orta sahadaki baskısını kıramadı ve soyunma odasına 1-0 geride gitti.

Talimat Ozan Tufan'a gitti

Şenol Güneş, mücadele 1-0'a gelince Ozan Tufan'a seslendi ve taktik değişikliğine gitti. Güneş, milli oyuncuya "Ozan, Mahmut'la oynuyorsun. Burak, Kenan'la oynuyor ikili. İçe oynamayın, arkaya atın topları" diye seslendi.

  • Milli Takım bu dakikadan sonra daha uzun oynamaya başladı ve Burak Yılmaz ile Kenan Karaman'ı pozisyona sokmaya çalıştı.

Rusya'dan yediğimiz gol;

Abone Ol Google News

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Azerbaycanlı askerin duygulandıran hayali
    Kaydet
    Font

    6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

    +
    Çok yakında!
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.