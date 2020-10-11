Şenol Güneş'ten futbolcularına talimat: İçeriye oynamayın arkaya atın

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Rusya ile oynanan maçın ilk yarısında futbolcularının gösterdiği performansa sinirlendi.
İlk 45 dakikada olumsuz bir oyun ortaya koyan Ay-Yıldızlılar Rusya'nın orta sahadaki baskısını kıramadı ve soyunma odasına 1-0 geride gitti.
Talimat Ozan Tufan'a gitti
Şenol Güneş, mücadele 1-0'a gelince Ozan Tufan'a seslendi ve taktik değişikliğine gitti. Güneş, milli oyuncuya "Ozan, Mahmut'la oynuyorsun. Burak, Kenan'la oynuyor ikili. İçe oynamayın, arkaya atın topları" diye seslendi.
- Milli Takım bu dakikadan sonra daha uzun oynamaya başladı ve Burak Yılmaz ile Kenan Karaman'ı pozisyona sokmaya çalıştı.
Rusya'dan yediğimiz gol;
Rusya, Miranchuk'un attığı golle öne geçti. pic.twitter.com/X5WE37ECVb
Rusya, Miranchuk'un attığı golle öne geçti. pic.twitter.com/X5WE37ECVb— TRT Spor (@trtspor) October 11, 2020
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