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Ryan Babel Galatasaray'ı sildi

Galatasaray'da Ocak ayında büyük bir değişimin olacağı haberleri uzun süredir konuşuluyordu. Bu kapsamda Saracchi ve Onyekuru'yu kadrosuna katan sarı kırmızılılarda ayrılıkların da yaşanması bekleniyor. Mariano ve Nagatomo ile vedalaşmaya hazırlanan Galatasaray'da şimdi de yıldız futbolcu Ryan Babel'den dikkat çekici bir hamle geldi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ryan Babel, Galatasaray forması altında ilk yarıdaki performansıyla eleştirilerin hedefi olmuştu.

Ryan Babel, Galatasaray forması altında ilk yarıdaki performansıyla eleştirilerin hedefi olmuştu.

Fotoğraf: Emin Mengüarslan

Galatasaray'da transferde hareketli bir süreç yaşanıyor. Sarı kırmızılılar Saracchi ve Onyekuru transferlerinden sonra şimdi de ayrılıklara hazırlanıyor. Bu kapsamda Mariano ve Nagatomo ile yolların ayrılacağı konuşulurken Ryan Babel de ilginç bir hamleye imza attı.

Hollandalı futbolcu sosyal medya hesabındaki Galatasaray yazısını kaldırdı. Babel'in bu hareketi yıldız oyuncunun ayrılacağı şeklinde yorumlandı.

Öte yandan Galatasaraylı bazı taraftarlar Ryan Babel'in sosyal medyadaki bu tavrına tepki gösterdi ve yazdıkları mesajlarla takımdan ayrılmasını istedi.

Ryan Babel, Galatasaray formasıyla sezonun ilk yarısında çıktığı 20 maçta 5 gol attı ve 1 asist yaptı.

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