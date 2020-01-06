Ryan Babel Galatasaray'ı sildi

Galatasaray'da transferde hareketli bir süreç yaşanıyor. Sarı kırmızılılar Saracchi ve Onyekuru transferlerinden sonra şimdi de ayrılıklara hazırlanıyor. Bu kapsamda Mariano ve Nagatomo ile yolların ayrılacağı konuşulurken Ryan Babel de ilginç bir hamleye imza attı.

Hollandalı futbolcu sosyal medya hesabındaki Galatasaray yazısını kaldırdı. Babel'in bu hareketi yıldız oyuncunun ayrılacağı şeklinde yorumlandı.

Öte yandan Galatasaraylı bazı taraftarlar Ryan Babel'in sosyal medyadaki bu tavrına tepki gösterdi ve yazdıkları mesajlarla takımdan ayrılmasını istedi.

Ryan Babel, Galatasaray formasıyla sezonun ilk yarısında çıktığı 20 maçta 5 gol attı ve 1 asist yaptı.