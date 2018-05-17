SÜPER LİG

Ryan Babel'den Feyenoord açıklaması

Atiba ve Tosic'in ayrılıkları sonrasında takımdan kimin ayrılacağı merak konusu olurken Ryan Babel'den dikkat çeken bir paylaşım geldi. Babel, Feyenoord'a transfer olacağı şeklindeki haberleri resmi hesabından yalanladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ryan Babel.

Ryan Babel.

Fotoğraf: Evrim Aydın

Hollanda ekibi Feyenoord'la adı anılan Beşiktaş'ın yıldızı Ryan Babel, sosyal medya hesabı üzerinden iddialara yanıt verdi.

Kendi hakkında çıkan haberleri değerlendiren Hollandalı futbolcu, "Merak etmeyin, Feyenoord'a transfer olmayacağım" ifadesini kullandı.

  • Ryan Babel, bu sezon çıktığı 44 resmi maçta 14 gol attı 6 da asist yapma başarısı gösterdi.

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