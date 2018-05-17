Ryan Babel'den Feyenoord açıklaması

Hollanda ekibi Feyenoord'la adı anılan Beşiktaş'ın yıldızı Ryan Babel, sosyal medya hesabı üzerinden iddialara yanıt verdi.
Kendi hakkında çıkan haberleri değerlendiren Hollandalı futbolcu, "Merak etmeyin, Feyenoord'a transfer olmayacağım" ifadesini kullandı.
- Ryan Babel, bu sezon çıktığı 44 resmi maçta 14 gol attı 6 da asist yapma başarısı gösterdi.
🗣"Merak etmeyin Feyenoord'a transfer olmayacağım."
──Ryan Babel [Beşiktaş] pic.twitter.com/udRQTWHZj6
🗣"Merak etmeyin Feyenoord'a transfer olmayacağım."
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