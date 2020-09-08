Sabır istiyorum önümüz aydınlık

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, transfer için bütçelerine uygun davranmaları gerektiğini belirterek, taraftarların sabırlı olmasını istedi. BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Yalçın, “Bütün takımları zorlu bir süreç bekliyor. Hem ekonomik olarak hem kadro kurma ve transfer anlamında. Yüksek bütçeli oyuncuları kadromuza katmak zorlaştı” dedi. Takıma yapılacak takviyelerle ilgili konuşan Beşiktaş çalıştırıcısı, “Bütçe kısıtlaması var. 3-5 sene önce 90 milyon Euro olan bütçe bugün 30 milyon Euro civarında. Bunun zorluğunu yaşıyoruz. İstediğimiz transferleri yapamıyoruz. Alacağımız oyunculardan 4 tanesinin taraftarlarımızı heyecanlandıracak kreatif oyuncular olması gerekiyor. Sürekli yönetimle konuşuyoruz, beraber planlama yapıyoruz. Her zaman her şey istediğimiz gibi gitmiyor. ‘Oyunculara hoca onay vermedi’ deniyor. Ortak karar vermeye çalışıyoruz. Onay vermediğim tek transfer, Balotelli transferiydi. Soru işaretleri olan bir oyuncuyla bu riske girmek istemedim” diye konuştu. Transferlerin geciktiği eleştirilerini de yanıtlayan Yalçın, “Ağır kaldığımız söyleniyor, biz transferde biraz sabretmeliyiz. Pandemiden dolayı herkes sıkıntıya girdi, ekstra bir durum oluştu. Buna ayak uydurmak zorundayız. Geçen sezon ulaşabileceğimiz pozisyona ulaştık. Ancak pandemi döneminden dolayı Şampiyonlar Ligi maçını çok erken oynadık. Bu bizi hazırlıksız yakaladı” şeklinde konuştu.

GOLCÜ KONUSUNDA HATA YAPAMAYIZ

Beşiktaş’ın kaleci transferi yapmayacağını ve Ersin-Utku ikilisiyle yola devam edeceğini belirten Sergen Yalçın, “En rahat olduğumuz bölge kale. İki genç kalecimiz Ersin ve Utku’dan çok memnunuz. Kaleci almayı düşünmüyoruz” dedi. Takımdaki genç oyunculara verdiği değeri dile getiren siyah-beyazlı teknik adam, “Burası PAF takımı değil, burası Beşiktaş. Genç oyuncularımız da olacak, tecrübeli futbolcularımız da olacak. Umarım kısa zaman zarfında üç kulvarda oynayacak geniş bir kadro kurabiliriz. Genç oyuncuları görme imkanı bulduk. Yönetimle planlama yapıyoruz. Sezon bitmeden 2 ay önce, biz başkanla planlama yapmaya çalıştık. Santrfor bizim için çok önemli bölge. O bölgede hata yapamayız. Alacağımız santrforun maliyeti maalesef yüksek olacak. Beşiktaş’ın santrforu bellidir, gidip alırsın, getirirsin. ‘Niye onu yapmıyor, niye bunu yapmıyor’ diye konuşmamalıyız. Şampiyonluğun en büyük etmenlerinden biri bu, santrfor. Bizim böyle bir oyuncuya ihtiyacımız var. Herkesten biraz sabır istiyoruz. Bu süreç biraz zorlu geçecek ama önümüz aydınlık. Lig daha yeni başlıyor. Kimse yüksek bütçeli transferler yapmıyor. Camiamızı zora sokmak, geleceğimizi kapatmak istemiyoruz. Önümüz açık olsun istiyoruz” ifadelerini kullandı. Sergen Yalçın, transferde ismi geçen Gökhan Töre ve Josef de Souza ile ilgili de olumlu görüş bildirdi.

BEŞİKTAŞ İSTEDİĞİ SÜRECE BURADAYIM

Beşiktaş’taki sözleşmesinin durumu sorulan Sergen Yalçın, “Benim Beşiktaş’ta kontrat yapmaya falan ihtiyacım yok. Benim kontratımda tazminat yok, hiçbir şey yok. Beşiktaş istediği sürece buradayım. Zaten ben buranın adamıyım. İmza törenine 25 bin kişi gelmiş bir hocanın kontrata ihtiyacı olmaz” ifadelerini kullandı. “Beşiktaş’ın ana hedefinin Süper Lig’de şampiyon olmak” diyen Yalçın, “Sonraki hedef ise Türkiye Kupası. Çok uzun bir maraton bizi bekliyor. 50-60 maç oynayacağız. Önemli olan son periyotta iyi olmak. Ligin sonunda yarışmacı kimliğini korumak, hedefe bağlı kalmak. Kadro olarak şu anda Trabzonspor, Başakşehir, Fenerbahçe ve Galatasaray’ın biraz gerisindeyiz. Bu sürpriz bir açıklama değil, herkesin bildiği bir şey. Ama forvetin yanı sıra yöneticilerimizin görüştüğü 2-3 sağ bek oyuncusu var. Çok ihtiyacımız var o bölgede transfere. Tahmin ediyorum bu hafta ya da önümüzdeki hafta oraya bir oyuncu gelir. Orta sahada yeterince opsiyonumuz var. Belki bir 6 numara gündeme gelebilir. Atiba’yı yaşı itibarıyla sezon boyunca kullanamayız. Necip Uysal, hiç kimsenin yapmadığı indirimi yaptı. Başka böyle indirim yapan oyuncu yok. Kapasitesi sınırlı ama takımda böyle futbolculara da ihtiyaç var” değerlendirmesini yaptı.