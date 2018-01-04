Sabırsızım

Beşiktaş, Hırvat stoper Domagoj Vida için imza töreni düzenledi. Vida, transfer sürecinde başkan Fikret Orman'ın gösterdiği ilgiden dolayı teşekkür ederken, "Umut Güner ve ekibi de bu süreçte çok ilgilendi. Onlara teşekkür ediyorum. Büyük bir camiaya, aileye geliyorum. 4.5 yıl burada sizinle olacağım. Bütün çalışanların, Beşiktaş taraftarlarının yeni yılını kutluyorum. Mutluluk, sağlık. Her şey gönlünüzce olsun. Daha uzun süre burada kalacağımızı söyleyebilirim" sözleriyle umutlu mesajlar verdi. "Beşiktaş'taki oyuncuları ne kadar tanıyor?" sorusunu Vida, "Daha önce milli takımlarda, Şampiyonlar Ligi'nde ve UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'a karşı oynadım. Lens'le birlikte oynadım. Mitrovic ile Milli Takım'da oynadım" şeklinde yanıtladı. "Beşiktaş'ı neden tercih etti ve isminin Türkçe'deki manasını öğrendiğinde tepkisi ne oldu?" sorularını ise Vida, "Sayın Başkan ile Umut Güner geldiğinde benimle çok ilgilenmişlerdi. Gösterdikleri ilginin ardından eşimle de konuştum ve gelmeye karar verdim. Vida'nın karşılığını biliyorum ama anlamı komik geliyor. Artık Beşiktaş'ın oyuncusuyum ve onlar beni ilgilendirmiyor. Teklifler vardı ama ben Beşiktaş'ı seçtim" yanıtını verdi. Şampiyonlar Ligi son 16'da Bayern Münih ile eşleşmelerinin sorulması üzerine de Vida, "Hedefimiz Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak, kupayı kazanmak. Hedeflerimiz için buradayız. Çok iyi oyuncuları var. Çok iyi hocalarımız var. Taraftarımız muhteşem. Başarılı olacağımızı düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

BAYERN MÜNİH MAÇI İÇİN SABIRSIZLANIYORUM

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde Leipzig'le oynadığı maçta Timo Werner'in yaşadığı olayın hatırlatılması üzerine Vida, "Çok söze gerek yok. Dinamo Kiev ile burada oynadığımız maçta 2 metre ötedeki arkadaşımı duyamadım. Taraftarın önüne çıkmak için sabırsızlanıyorum" diye konuştu. Vida, imza töreninden önce BJK TV'nin yayına katıldı ve stadı gezdi. Soyunma odası başta olmak üzere Vodafone Park'ı çok beğendiğini dile getiren Hırvat stoper, Devler Ligi'nde yapacakları Bayern Münih maçı için de sabırsızlandığını söyledi.

Güneş Vida'yı alkışlattı

Beşiktaş, 2. yarı hazırlıklarını yapmak üzere Antalya'nın Belek bölgesine gitti. Bir haftalık iznin ardından dün sabah Nevzat Demir Tesisleri'nde toplanan siyah-beyazlılar, akşam üzeri Antalya'ya geçti. Beşiktaş'ın yeni transferi Hırvat stoper Domagoj Vida ise imza töreni nedeniyle takımdan sonra özel uçakla Antalya'ya gitti. Siyah-beyazlılar, ikinci yarı öncesi ilk çalışmasını dün akşam yaparken, çalışmada 11 futbolcu yer aldı. Antrenmanda yeni transfer Vida'nın yanı sıra Atınç, Talisca, Necip, Medel, Adriano, Fabri, Utku, Fatih, Alpay ve Ersin yer aldı. İdman öncesi teknik direktör Şenol Güneş, yeni transfer Vida'yı takıma alkışlattı.

Cenk'e 35 milyon Euro'luk teklif geldi

Vida'nın imza töreninde konuşan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, “Cenk'e, Çin'den 35 milyon Euro'luk teklif geldi. Gündeme bile getirmedik. Everton'la görüşmeler sürüyor. İstediğimiz şartlar oyuncu ve bizim lehimize olursa bu transfer biter” diye konuştu.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Domagoj Vida için düzenlenen imza töreninde Cenk Tosun'un transferiyle ilgili konuştu. Orman, “Geldiğimiz günden beri ciddiyetle ilerliyoruz. Uluslararası futbol kurallarına uygun olarak gidiyoruz. Oyunculara teklif gelmesi normal bir şey. 'Cenk'e teklif geldi, Beşiktaş teklif artırdı' diye haberler var. Bunlar gerçek dışıdır. Fikir değiştirme gibi bir şeyimiz olmaz" dedi. Cenk'e, Everton'ın teklifi olduğunu dile getiren Orman, "Cenk'e, Çin'den de 35 milyon Euro'luk teklif geldi. Onun oynama isteğinden dolayı gündeme bile getirmedik. Görüşmeler Everton'la devam ediyor. Şu anda sona ulaşmış bir şey yok. Şartlar oyuncu ve bizim lehimize olursa transfer biter" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'DEN TEKLİFLER GİTTİ

Başkan Fikret Orman, Vida'ya Türkiye'den kulüplerin de aralarında bulunduğu başka tekliflerin gittiğini belirterek, "Beşiktaş'ta gündem oldu. Onun için de bayağı bir kamuoyunu meşgul etti. Dönem dönem espriler yaptık. Olayı sempatik hale getirmeye çalıştık. Sonunda mutlu bir imza atıyoruz. Vida'ya 'Beşiktaş ailesine hoş geldin' diyorum. 'Bizde imzalar kalplere atılır' diye bir sloganımız var. Bu transfer de öyle. Vida'ya Türkiye'den de teklifler gitti. 'Beşiktaş'a söz verdim' dedi. İlk günden beri çizgisini hiç değiştirmediği için ona teşekkür ediyorum. Böyle karakterli bir oyuncuyu transfer ettiğimiz için çok mutluyum. 4.5 yıllık bir serüven başlayacak. Formamız Vida'ya çok yakışmış. Hayırlı olsun. İnşallah 4.5 yıl bizi mutlu edecek. Futbolu da burada bıraktırırız" dedi. Orman, “Para değil, ortam sağlamaya çalışıyoruz. Tercih edilen ve gelinmek istenen bir takım olmak istiyoruz. İnşallah başkaları da öğrenir" sözleriyle göndermede bulundu.

'COME TO BEŞİKTAŞ' DÜNYA SLOGANI

Vida'nın kulüp televizyonunda Milli Takım'dan takım arkadaşı Mandzukic'e "Come to Beşiktaş" çağrısında bulunduğunun hatırlatılması üzerine Orman, "Pepe de Ronaldo'ya söylüyor. Bu artık dünya sloganı. Beşiktaş'ta transfer biten bir süreç değil. 3 Ocak'tayız. Vida ile görüşmelere 6 ay önce başladık. Bunlar bir günden yarına olmaz. Görüşmelerimiz devam ediyor" dedi. Orman, yabancı kontenjanında yaptığı açıklamada ise, "Süre alamayıp oynamasını istediğimiz oyuncular var. Devre arası takımdan ayrılacak isimler olacaktır" dedi.

Atiba sözleşme bekliyor

Beşiktaş'ın 2013-2014 sezonunun başında Hollanda ekibi PSV Eindhoven'dan transfer ettiği Atiba Hutchinson, siyah-beyazlı kulübe “Sözleşmemi uzatmayacaksanız ülkemdeki teklifleri değerlendireyim” dedi. Beşiktaş'la olan sözleşmesi bu sezon sonunda bitecek olan 34 yaşındaki futbolcuya, ülkesi Kanada'dan teklifler olduğu öğrenildi. Beşiktaş'ta olmaktan son derece mutlu olduğunu her fırsatta dile getiren Kanadalı futbolcu, 1 yıllık daha sözleşme istiyor. Yönetimin, Atiba'ya henüz sözleşme yenileme teklifinde bulunmaması üzerine, transfer komitesiyle bir görüşme yapan başarılı futbolcu, sözleşme uzatılmayacaksa ara transfer döneminde ayrılabileceğini belirtti.

Başkan İngiltere'ye uçtu

Başkan Fikret Orman, Vodafone Park'ta Domagoj Vida için düzenlenen imza töreninin ardından İngiltere'ye gitti. Başkan Orman'ın, Everton kulübüyle de Cenk Tosun'un transferine nokta koymak için masaya oturacağı belirtildi. Golcü futbolcu için 25 milyon Euro'dan aşağı inmeyi düşünmeyen Fikret Orman'ın, Cenk'in bir sonraki transferinde de yüzde 25 pay isteyeceği öğrenildi. Everton'un şampiyon olması ya da Şampiyonlar Ligi'ne katılması durumunda Beşiktaş'a prim ödenmesini talep edecek Fikret Orman'ın, bu sayede 5 milyon Euro daha gelir elde etmeyi planladığı belirtildi. Orman'ın, Manchester United forması giyen Marouane Fellaini için de görüşmeler yapacağı öğrenildi. 30 yaşındaki futbolcunun Beşiktaş'a gelmeye sıcak baktığı öğrenildi.