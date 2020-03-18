Premier Lig'de Liverpool ile şampiyonluğa koşan yıldız oyuncu Sadio Mane, bir kez daha gönülleri fethetti. Daha önce "Lüks evlere, arabalara, uçaklara ihtiyacım yok. Hayatın bana verdiklerini milletimle paylaşmayı tercih ederim" diyen ve sürekli olarak insanlara yardımda bulunan yıldız oyuncu, bu sefer koronavirüse yakalananlara yardım etti.

The Sun'da yer alan habere göre 27 yaşındaki oyuncu, ülkesi Senegal'de koronavirüs ile mücadele edenler için 41 bin pound bağış yaptı. Şu an için Senegal'de aktif hasta sayısı olarak 27 kişi bulunuyor. Ayrıca 2 kişi de tamamen iyileşti.

Sadio Mane bu sezon Liverpool formasıyla 38 maçta 18 gol ve 12 asistle oynadı.

🗣Kral!



Mane: Hayır, hayır. Ben kral değilim. pic.twitter.com/zigX7UFD16 — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) January 10, 2020