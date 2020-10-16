SÜPER LİG

Samassa taraftarı kırmadı, bir gününü köyde geçirdi

Sivasspor’un başarılı kalecisi Mamadou Samassa, taraftarın davetini geri çevirmeyerek bir gününü Yeniyapan Köyü'nde geçirdi. Malili file bekçisi, samimi davranışlarıyla gönülleri fethetti.

Haber Merkezi İHA
Traktör kullanan Samassa keyifli dakikalar geçirdi.

Traktör kullanan Samassa keyifli dakikalar geçirdi.

Geçtiğimiz sezon Sivasspor’a transfer olan 30 yaşındaki Malili eldiven Mamadou Samassa, 'Çılgınlar 58' taraftar grubu üyesi Melih Yıldırım’ın davetini geri çevirmeyerek bir gününü Yıldızeli İlçesi Yeniyapan Köyü'nde geçirdi.

Tecrübeli file bekçisi, köy ziyareti esnasında şeker pancarı hasadı yapan çiftçilerle vakit geçirip, traktör kullandı. Tır direksiyonuna da geçen futbolcu, köyde doyasıya eğlendi.

Kırmızı-beyazlı oyuncu, samimi davranışlarıyla Sivaslı taraftarların gönlünü fethetti.

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