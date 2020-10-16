Samassa taraftarı kırmadı, bir gününü köyde geçirdi

Geçtiğimiz sezon Sivasspor’a transfer olan 30 yaşındaki Malili eldiven Mamadou Samassa, 'Çılgınlar 58' taraftar grubu üyesi Melih Yıldırım’ın davetini geri çevirmeyerek bir gününü Yıldızeli İlçesi Yeniyapan Köyü'nde geçirdi.
Tecrübeli file bekçisi, köy ziyareti esnasında şeker pancarı hasadı yapan çiftçilerle vakit geçirip, traktör kullandı. Tır direksiyonuna da geçen futbolcu, köyde doyasıya eğlendi.
Kırmızı-beyazlı oyuncu, samimi davranışlarıyla Sivaslı taraftarların gönlünü fethetti.
Sivasspor’un başarılı kalecisi Mamadou Samassa, taraftarın davetini geri çevirmeyerek bir gününü Yeniyapan Köyü'nde geçirdi pic.twitter.com/UtP3KfsBCB
Sivasspor’un başarılı kalecisi Mamadou Samassa, taraftarın davetini geri çevirmeyerek bir gününü Yeniyapan Köyü'nde geçirdi pic.twitter.com/UtP3KfsBCB— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) October 16, 2020
İÇİMİZDEN BİRİ SAMASSA
Sivas Yıldızeli Yeniyapan köyüne giden kalecimiz Mamadou Samassa köyün her yerini gezdi. Keyifli dakikalar geçiren kalecimiz traktör sürdü, doğal güzellikleri inceledi.#samassa #sivas #sivasspor #çılgınlar58 #süperlig@valisalihayhan @SivassporKulubu pic.twitter.com/y7f3mheRYs
İÇİMİZDEN BİRİ SAMASSA
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