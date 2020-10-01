Samatta gönülleri fethetti

Fenerbahçe'nin Aston Villa'dan kadrosuna kattığı Tanzanyalı golcü Samatta, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. 27 yaşındaki futbolcunun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

"Her futbolcunun hayalidir Fenerbahçe"

"Burada olduğum için çok mutluyum. Fenerbahçe dünyanın en büyük kulüplerinden biri ve beni seçtikleri için çok mutluyum. Her futbolcunun hayalidir böyle bir kulüpte olmak."

"Gol krallığına konsantre değilim, önemli olan takımın başarısı"

"Hızlı, çevik bir oyuncuyum ama her özelliğimi söylersem rakiplere her şeyimi söylemiş olurum. Benim için en önemli şey gol atmak, gol atmak bana keyif veriyor. Herkes benden gol bekliyor, önemli olan takımın başarısı. Gol krallığına konsantre değilim. Ben takımım için her şeyimi vereceğim. Şampiyon olursak mutlu olurum."

"İyi bir insan olmaya çalışıyorum"

"Ben de bir insanım ve Müslümanım. Bir insan olarak ihtiyacı olan insanlara yardım etmek gerektiğini biliyorum. Allah başarılı olmam için beni seçti diye düşünüyorum. Birçok insan yiyecek yemek bile bulamıyor. Ben iyi bir insan olmaya çalışıyorum. Herkes aynı şartlarda değil, dolayısıyla paylaşabiliriz diye düşünüyorum. Paylaşmanın önemini biliyorum. Ben de Tanzanya'da küçük bir takımda oynuyordum. Ben de benim gibi imkanları olmayan insanlara yardım etmek istiyorum. Yetenekten ziyade belki de Allah beni seçti diye düşünüyorum, benim başarılı olmamı istedi. Benim kadar başarılı başka Tanzanyalı oyuncu yok. Birçok insan Tanzanyalı oyuncuların neler yapabileceğini bilemediği için aslında benim için zorlayıcı durum da bu. Çoğu zaman pozitif olmaya çalışıyorum. Kızdığım zamanlar oluyor tabii ki ben de bir insanım. Mutlu ve pozitif olmak zordur ama ben etrafıma negatif enerji vermek istemiyorum."

"Fenerbahçe birçok Tanzanyalı taraftar kazandı"

"Futbolu seven Tanzanyalıların hepsi Fenerbahçe taraftarı olacak. Çünkü ben onların kaptanıyım. Dolayısıyla Fenerbahçe birçok taraftar kazandı diyebilirim."