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Samatta gönülleri fethetti

Kendisine ait bir yardım vakfı bulunan Fenerbahçe'nin yeni transferi Mbwana Samatta, "Bir Müslüman olarak söylüyorum; sürekli yardım etmeliyiz. Birçok insan yiyecek yemek bile bulamıyor. Herkes aynı şartlarda değil, dolayısıyla paylaşabiliriz diye düşünüyorum" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Samatta, zor durumdaki birçok çocuğun okumasını ve tedavi görmesini sağlıyor.

Samatta, zor durumdaki birçok çocuğun okumasını ve tedavi görmesini sağlıyor.

Fenerbahçe'nin Aston Villa'dan kadrosuna kattığı Tanzanyalı golcü Samatta, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. 27 yaşındaki futbolcunun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

"Her futbolcunun hayalidir Fenerbahçe"

  • "Burada olduğum için çok mutluyum. Fenerbahçe dünyanın en büyük kulüplerinden biri ve beni seçtikleri için çok mutluyum. Her futbolcunun hayalidir böyle bir kulüpte olmak."

"Gol krallığına konsantre değilim, önemli olan takımın başarısı"

  • "Hızlı, çevik bir oyuncuyum ama her özelliğimi söylersem rakiplere her şeyimi söylemiş olurum. Benim için en önemli şey gol atmak, gol atmak bana keyif veriyor. Herkes benden gol bekliyor, önemli olan takımın başarısı. Gol krallığına konsantre değilim. Ben takımım için her şeyimi vereceğim. Şampiyon olursak mutlu olurum."

"İyi bir insan olmaya çalışıyorum"

  • "Ben de bir insanım ve Müslümanım. Bir insan olarak ihtiyacı olan insanlara yardım etmek gerektiğini biliyorum. Allah başarılı olmam için beni seçti diye düşünüyorum. Birçok insan yiyecek yemek bile bulamıyor. Ben iyi bir insan olmaya çalışıyorum. Herkes aynı şartlarda değil, dolayısıyla paylaşabiliriz diye düşünüyorum. Paylaşmanın önemini biliyorum. Ben de Tanzanya'da küçük bir takımda oynuyordum. Ben de benim gibi imkanları olmayan insanlara yardım etmek istiyorum. Yetenekten ziyade belki de Allah beni seçti diye düşünüyorum, benim başarılı olmamı istedi. Benim kadar başarılı başka Tanzanyalı oyuncu yok. Birçok insan Tanzanyalı oyuncuların neler yapabileceğini bilemediği için aslında benim için zorlayıcı durum da bu. Çoğu zaman pozitif olmaya çalışıyorum. Kızdığım zamanlar oluyor tabii ki ben de bir insanım. Mutlu ve pozitif olmak zordur ama ben etrafıma negatif enerji vermek istemiyorum."

"Fenerbahçe birçok Tanzanyalı taraftar kazandı"

  • "Futbolu seven Tanzanyalıların hepsi Fenerbahçe taraftarı olacak. Çünkü ben onların kaptanıyım. Dolayısıyla Fenerbahçe birçok taraftar kazandı diyebilirim."

Fenerbahçe'nin yeni transferi Samatta gönülleri mest etti
Fenerbahçe'nin yeni transferi Samatta gönülleri mest etti

Fenerbahçe'nin Galatasaray derbisi öncesinde kadrosuna kattığı Mbwana Samatta ile ilgili bilinmeyen detaylar ortaya çıktı.Tanzanya'da çok zor şartlarda futbolcu olmayı başaran ve kariyerinde Premier Lig'de oynama seviyesine yükselen golcü futbolcu, kurduğu dernek sayesinde yardıma muhtaç ve engelli çocukların aileleriyle temasa geçerek onlara yardımcı oluyor.Yardımları sayesinde Tanzanya'da birçok okulun ve sağlık kuruluşunun yardımında katkısı bulunan oyuncu zor durumdaki birçok çocuğa burs sağlayarak okumasını ve tedavi görmesini sağlıyor.Samatta kimdir, hangi takımlarda oynadı, nasıl bir oyuncu?-Genç yaşlarda Tanzanya ordusuna katılmak istedi ancak bu isteği gerçekleşmedi. -Tanzanya’da Simba ile Mazembe’de oynadı ve 56 maçta 20 gol attı. -Belçika ekibi Genk’in dikkatini çekti. Burada 191 maçta 76 gol attı 20 de asist yaptı. -Tanzanya Milli Takımı’nda ve Genk’te kaptanlık pazubandını taktı. -Belçika’da geçirdiği 4 yıl sonunda Premier Lig ekibi Aston Villa’ya imza attı. -Aston Villa’da başarılı olamadı ve 6M€ bedelle F.Bahçe’ye transfer oldu.Samatta'nın idolü Galatasaray'ın eski yıldızıFenerbahçe'nin yeni sezondaki golcüsü olacak olan Samatta, Aston Villa'ya transfer olduğu süreçte The Guardian'a verdiği röportajda Galatasaray'ın eski yıldızı Didier Drogba gibi oynamak istediğini ve ona özendiğini açıklamıştı."Her zaman Didier Drogba'yı taklit etmeye, onun gibi oynamaya çalıştım. Maçlardan önce her zaman en iyi forvetlerin videolarını izlerdim. Bu genelde Didier Drogba olurdu"Fenerbahçe&#39;nin yeni transferi #Samatta&#39;nın idolü Galatasaray&#39;ın eski yıldızı Didier Drogba 👀 [🗞TheGuardian] pic.twitter.com/OJWmUgmF5d&mdash; Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) September 26, 2020


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