SÜPER LİG

Samda d'Or aday listesinde Fernando da yer alıyor

Samba d'Or listesinde Türkiye'den tek aday

Her yıl Avrupa'da oynayan en iyi Brezilyalı futbolcuya verilen Samba d'Or ödülünün bu yılki açıklanan 30 kişilik listesinde Galatasaray'dan Fernando da yer aldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Bu sezon 14 maça çıkan Fernando, bu karşılaşmalarda 1 gol atarken 1 de asist yaptı.

Bu sezon 14 maça çıkan Fernando, bu karşılaşmalarda 1 gol atarken 1 de asist yaptı.

Fotoğraf: Şebnem Coşkun / AA

Brezilya ile Avrupa arasında iletişim kurmak amacıyla 7 yıl önce kurulan sambafoot.com isimli internet sitesinin düzenlediği ödül için 30 kişilik aday liste açıklandı.

Adaylar arasında, Galatasaray forması giyen orta saha oyuncusu Fernando da yer alırken, Türkiye'den başka bir Brezilyalı futbolcu bulunmaması dikkat çekti. Öte yandan Samba d'Or ödülünün favori ismi geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi PSG'nin yıldız futbolcusu Neymar olarak gösterildi.

  • Eski futbolcular, taraftarlar ve gazetecilerin oylarıyla kazananın belirleneceği ödül töreni 3 Ocak'ta düzenlenecek.

30 kişilik aday listede şu futbolcular yer alıyor:

Samba d'Or aday listesi
Samba d'Or aday listesi

Samba d'Or aday listesi
Samba d'Or aday listesi

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