Samba d'Or listesinde Türkiye'den tek aday

Brezilya ile Avrupa arasında iletişim kurmak amacıyla 7 yıl önce kurulan sambafoot.com isimli internet sitesinin düzenlediği ödül için 30 kişilik aday liste açıklandı.

Adaylar arasında, Galatasaray forması giyen orta saha oyuncusu Fernando da yer alırken, Türkiye'den başka bir Brezilyalı futbolcu bulunmaması dikkat çekti. Öte yandan Samba d'Or ödülünün favori ismi geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi PSG'nin yıldız futbolcusu Neymar olarak gösterildi.

Eski futbolcular, taraftarlar ve gazetecilerin oylarıyla kazananın belirleneceği ödül töreni 3 Ocak'ta düzenlenecek.

30 kişilik aday listede şu futbolcular yer alıyor: