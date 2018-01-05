Samet Aybaba: Kone bana gelip yoruldum diyor

Sivasspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, Türk futbolu hakkında TRT Spor'da değerlendirmelerde bulundu. Aybaba yabancı sınırı ile ilgili "Yabancı sayısını serbest bırakalım, kriterler koyalım. Bizim sorunumuz yabancı sayısı değil, yetiştirme" ifadelerini kullanırken Arouna Kone hakkında da ilginç yorumlarda bulundu.

İşte Samet Aybaba'nın değerlendirmeleri;

"Oyuncu hazırsa, yaşı önemli değil. 37 yaşında da, 17 yaşında da Avrupa'da oynayan oyuncu var. 17 yaşında oyuncu hazırsa, oynaması gerekiyorsa, oynar. Hayatta en çok nefret ettiğim şey rakamdır benim. 14 oldu şimdi. Yabancı sayısını serbest bırakalım, kriterler koyalım. Bizim sorunumuz yabancı sayısı değil, yetiştirme. İlk 5 sene yapılanalım, tesisleşelim, sonra oyuncu üretmeye başlayalım. 10 senelik bir plan yapalım. Şimdi aşağıdan oyuncu gelmiyor. Rakamlarla, isimlerle bu işi toparlayamayız. Altyapıyı güçlendirip üretmeli ve sonra yukarıdan aşağıya doğru kısıtlamamız lazım. Sabah akşam düşünüyorum futbolu nasıl geliştirebiliriz diye, aklıma bir şey gelmiyor. Yabancı sayısı olsa ne olur, olmasa ne olur..."

"Kone bana gelip yoruldum diyor"

"Kone geliyor antrenmanda, yoruldum diyor. İhtiyarladın artık, normaldir diyorum. Romatizmaların azmıştır diyorum."

Sivassporlu futbolcu Ergin Keleş de önceki günlerde Kone ile ilgili ilginç değerlendirmelerde bulunmuştu;

🎙Sivassporlu Ergin Keleş, forma şansı bulamamasını esprili bir şekilde anlatıyor...(🖇Ajansspor) #ErginKeleş #Sivasspor #Kone Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor)'in paylaştığı bir gönderi ( Ara 23, 2017 at 4:51öö PST )



