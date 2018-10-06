Samet Aybaba'ya bir VAR şoku daha

Süper Lig'de Ankragücü'nü konuk eden Bursaspor'un mücadelenin 7. dakikasında Sakho ile bulduğu gol geçersiz sayıldı. Golü veren maçın hakemi Özgür Yankaya, VAR'ın uyarısı sonrası pozisyonu kenardan izledi. Filelere giden pozisyonun öncesinde faul tespit eden Yankaya, gol kararını iptal etti.

Bursaspor'da teknik direktör Samet Aybaba, Sakho'nun gol sevinci yaşadığı sırada hakeme doğru esprili bir şekilde VAR işareti yapması dikkat çekti. Şaka yollu yaptığı hareketin ardından golün iptal edilmesi sonrasında Aybaba büyük bir şok yaşadı.

"Gollere sevinmeyeceğiz' demişti"

Samet Aybaba, Başakşehir ile oynadıkları maçtan sonra VAR nedeniyle artık gollere sevinmeyeceklerini ifade etmişti.

VAR tarafından bir türlü yüzü gülmeyen Bursaspor, Ankaragücü maçında Sakho ile 7. dakikada gol buldu.



Golden sonra Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba eliyle 'VAR' yok mu?' şeklinde bir hareket yaptı. VAR tarafından incelenen pozisyon ironik bir şekilde iptal edildi. pic.twitter.com/lHrutR9vML — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 6 Ekim 2018

Bursaspor'un sezon başından beri attığı 5 gol VAR tarafından iptal edildi.



🚫 Fenerbahçe

🚫 Konyaspor

🚫 Rizespor

🚫 Başakşehir

🚫 Ankaragücü — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 6 Ekim 2018



