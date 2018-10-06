SÜPER LİG

Samet Aybaba'ya bir VAR şoku daha

Süper Lig'de bu sezon filelere gönderdiği 4 golü VAR kararıyla geçersiz sayılan Bursaspor'un bu hafta Ankaragücü'ne attığı gol de iptal edildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Takımının attığı golde VAR işareti yaptı. (Görüntü Bein Sports alınmıştır)

Takımının attığı golde VAR işareti yaptı. (Görüntü Bein Sports alınmıştır)

Süper Lig'de Ankragücü'nü konuk eden Bursaspor'un mücadelenin 7. dakikasında Sakho ile bulduğu gol geçersiz sayıldı. Golü veren maçın hakemi Özgür Yankaya, VAR'ın uyarısı sonrası pozisyonu kenardan izledi. Filelere giden pozisyonun öncesinde faul tespit eden Yankaya, gol kararını iptal etti.

Bursaspor'da teknik direktör Samet Aybaba, Sakho'nun gol sevinci yaşadığı sırada hakeme doğru esprili bir şekilde VAR işareti yapması dikkat çekti. Şaka yollu yaptığı hareketin ardından golün iptal edilmesi sonrasında Aybaba büyük bir şok yaşadı.

"Gollere sevinmeyeceğiz' demişti"

Samet Aybaba, Başakşehir ile oynadıkları maçtan sonra VAR nedeniyle artık gollere sevinmeyeceklerini ifade etmişti.


Bursaspor attığı gollere sevinmeyecek
Bursaspor attığı gollere sevinmeyecek

Bursaspor’un sezon başından bu yana Fenerbahçe, Atiker Konyaspor, Çaykur Rizespor ve Medipol Başakşehir maçları olmak üzere toplam 4 golü VAR ile iptal edildi. Yeşil beyazlıların teknik direktörü durum böyle olunca flaş bir karar aldı ve gollere sevinmeyeceklerini açıkladı. Başakşehir maçı sonrasında gollerinin iptal edilmesi konusunda konuşan Aybaba, "VAR için oyuncularla toplantı yapacağım, gol olunca sevinmeyeceğiz. Bir bakalım, ne var, ne yok. Futbolun içindeki her şeye saygı duyarız ama geçen hafta Rize'de aynı pozisyon var, penaltıydı, VAR'a bile gitmediler. Böyle olmasın" ifadelerini kullandı. Bursaspor, Süper Lig'de yeni sezonda çıktığı 6 maçta tam 5 beraberlik aldı. Yeşil beyazlılar, henüz galip gelemezken tek mağlubiyetini Fenerbahçe'den aldı.

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