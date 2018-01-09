Samir Nasri Meksika yolunda

Antalyaspor'dan devre arası transfer döneminde ayrılması beklenen Samir Nasri'nin Meksika'ya gitmesi gündemde.

Güney Amerika basınında yer alan haberlere göre kadrosunu güçlendirmek isteyen Tigres, Fransız yıldız için Antalyaspor'a da ciddi bir bedel ödemeyi gözden çıkardı.

Antalyaspor’da ilk yarıda aradığını bulamayan Nasri için Avrupa’dan Marsilya, Sporting ve Olmypiakos’un da nabız yokladığı iddia edildi.

Nasri, sezonun ilk yarısında Antalyaspor formasıyla Süper Lig’de 8 maçta görev aldı.