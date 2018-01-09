SÜPER LİG

Samir Nasri Meksika yolunda

Antalyaspor’daki geleceği merakla beklenen Fransız yıldız Samir Nasri sürpriz bir ülkede forma giyebilir. İddialara göre Meksika ekibi Tigres yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak için ciddi bir hazırlık peşinde.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Samir Nasri sezon başında Manchester City'den bedelsiz olarak Antalyaspor'a transfer edilmişti.

Samir Nasri sezon başında Manchester City'den bedelsiz olarak Antalyaspor'a transfer edilmişti.

Fotoğraf: AA

Antalyaspor'dan devre arası transfer döneminde ayrılması beklenen Samir Nasri'nin Meksika'ya gitmesi gündemde.

Güney Amerika basınında yer alan haberlere göre kadrosunu güçlendirmek isteyen Tigres, Fransız yıldız için Antalyaspor'a da ciddi bir bedel ödemeyi gözden çıkardı.

Antalyaspor’da ilk yarıda aradığını bulamayan Nasri için Avrupa’dan Marsilya, Sporting ve Olmypiakos’un da nabız yokladığı iddia edildi.

Nasri, sezonun ilk yarısında Antalyaspor formasıyla Süper Lig’de 8 maçta görev aldı.

Mehmet Demirkol'dan 'Nasri' tepkisi
Mehmet Demirkol'dan 'Nasri' tepkisi

Futbol yorumcusu Mehmet Demirkol, Antalyaspor-Fenerbahçe maçını değerlendirdi. Demirkol, sarı lacivertlilerin önemli bir galibiyet elde ettiğini söylerken Antalyaspor'un dünya yıldızı futbolcusu Samir Nasriyi ise sert bir dille eleştirdi."Antalyaspor'un bir teknik direktörü yok, teknik direktörlük yapmıyor. Başkanı da yok, seçime gidileceğini açıkladı. Samir Nasri, yürüyerek oynuyor. Böyle bir şey olamaz. Bildiğim kadarıyla Nasri 5 milyon Euro'dan fazla kazanıyor Antalya'da. Ama yürüyerek oynuyor. İlla bu parayı verip isim alacaksan Maradona ya da Ronaldinho'yu al." Fenerbahçe yorumu;"Fenerbahçe'nin oyununda önceki haftalara göre büyük farklılık görmüyorum. Antalya maçı zaten ölçü değil. Bence ölçü Kasımpaşa ve Bursaspor maçları. Josef de Souza olmuyor. Belki başka bir takımda çok iyi olabilir. İngiltere'ye gittiğinde belki de çok şaşırabiliriz ancak burada olmuyor."

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