Samir Nasri Meksika yolunda

Antalyaspor’daki geleceği merakla beklenen Fransız yıldız Samir Nasri sürpriz bir ülkede forma giyebilir. İddialara göre Meksika ekibi Tigres yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak için ciddi bir hazırlık peşinde.
Haber MerkeziYeni Şafak
Antalyaspor'dan devre arası transfer döneminde ayrılması beklenen Samir Nasri'nin Meksika'ya gitmesi gündemde.
Güney Amerika basınında yer alan haberlere göre kadrosunu güçlendirmek isteyen Tigres, Fransız yıldız için Antalyaspor'a da ciddi bir bedel ödemeyi gözden çıkardı.
Antalyaspor’da ilk yarıda aradığını bulamayan Nasri için Avrupa’dan Marsilya, Sporting ve Olmypiakos’un da nabız yokladığı iddia edildi.
Nasri, sezonun ilk yarısında Antalyaspor formasıyla Süper Lig’de 8 maçta görev aldı.
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