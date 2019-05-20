Şampiyon G.Saray

Süper Lig’in 33. haftasında Galatasaray sahasında Başakşehir’i konuk ederken 1-0 geriye düştüğü maçı Sofiane Feghouli ve Henry Onyekuru’nun golleriyle kazanmayı başardı ve 2018-2019 Lefter Küçükandonyanis Sezonu’nu şampiyon olarak tamamladı: 2-1.

Sarı-kırmızılı takım 22. lig şampiyonluğunu elde ederken, Başakşehir tarihinin ilk şampiyonluk şansını kaçırdı. 10. dakikada Muslera’nın pası kısa düşerken, Bajic’in önünde kaldı. Bosnalı futbolcu önünde bulduğu topla direkt kaleyi düşünürken, Muslera’yı geçemedi. 17’de Elia’nın soldan açtığı ortayı ceza sahası içerisinde kafasıyla tamamlayan Bajic topu ağlarla buluşturdu: 0-1. 47’de Belhanda’nın kullandığı kornerde Feghouli’nin şutu direkte patlarken, Cezayirli oyuncu dönen topu rövaşatayla tamamladı ve beraberliği sağladı: 1-1.

55’te Onyekuru’nun pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Belhanda topu ağlarla buluşturdu ancak hakem Cüneyt Çakır, VAR incelemesi yaptıktan sonra pozisyonun başlangıcında Diagne’nin topa elle müdahale etmesi sebebiyle golü iptal etti. 64’te Belhanda’nın kullandığı serbest vuruşu Onyekuru arka direkte kafasıyla tamamlarken takımını öne geçirdi: 2-1. 75’te Selçuk İnan’ın kullandığı serbest vuruş direğe çarparak auta çıktı. Kalan sürede gol olmayınca Galatasaray 22. şampiyonluğunu ilan etti.

Başakşehir yine sonunu getiremedi

Medipol Başakşehir, son 3 sezonda olduğu gibi şampiyonluk şansını yine son haftalarda kaybetti. 2016-17 sezonunda Beşiktaş ile girdiği şampiyonluk yarışında iddiasını 33. haftaya kadar sürdüren turuncu-mavililer, sezonu 2. sırada kapattı. Geçen sezon ise son haftaya kadar şampiyonluk şansını devam ettiren Başakşehir, yine şampiyonluğa ulaşamamıştı. Geçen yıl Galatasaray 75 puanla şampiyon olurken, Başakşehir 72 puan ve averajla Fenerbahçe’nin ardından ligi 3. tamamladı.

Galatasaray kasasını doldurdu

Galatasaray, Süper Lig’de kazandığı şampiyonlukla önemli bir gelirin de sahibi oldu. Ligde mücadele ettiği için 38,5 milyon lira ‘ayak bastı’ parası alan sarı-kırmızılılar, toplamda 68,6 milyon lirayı bulan performans primini de kasasına koydu. Galatasaray, şampiyonluk primi olarak 36,2 milyon, şampiyonluk sayısı dolayısıyla da 69,3 milyon lira gelir elde etti. Şampiyonlar Ligi’ne doğrudan katılma hakkını kazanan sarı-kırmızılılar, katılım ve yayın gelirleriyle birlikte UEFA’dan yaklaşık 30 milyon Euro gibi bir geliri de kasasına koyacak. Elde edilen başarının, lisanslı ürün satışı ve kombine kartlara yansıması göz önüne alındığında, Galatasaray’ın bu sezon kasasına koyacağı gelir 450 milyon lirayı bulacak.

Statta ‘Yaz Dostum’ şarkısı çalındı

Süper Lig’de şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray’da maç sonu hoparlörden ‘Yaz dostum’ ve ‘Şampiyonlar Ligi’ müziği çalındı. Medipol Başakşehir’i sahasında 2-1 mağlup ederek ligde bitime 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray’da maç sonu büyük sevinç gösterileri yaşandı. Hakem Cüneyt Çakır’ın bitiş düdüğüyle birlikte havai fişek gösterilerinin yaşandığı kutlamada, stat hoparlöründen de Barış Manço’nun ‘Yaz dostum’ şarkısı çalındı. Öte yandan bu parçanın ardından Şampiyonlar Ligi müziği de hoparlörden taraftarlara iletildi.

15 futbolcunun ilk şampiyonluğu

Galatasaray’ın kadrosunda bulunan 28 futbolcunun 15’i kariyerlerinde ilk kez Süper Lig’de şampiyonluk sevinci yaşadı. Sarı-kırmızılı takımda Mbaye Diagne, Henry Onyekuru, Badou Ndiaye, Marcao, Christian Luyindama, Kostantinos Mitroglou, Emre Akbaba, İsmail Çipe, Muğdat Çelik, Celil Yüksel, Emre Taşdemir, Ömer Bayram, Batuhan Ahmet Şen, Yunus Akgün ve Atalay Babacan, Süper Lig’de ilk kez şampiyonluk gördü. Galatasaray kaptanları Selçuk İnan ve Fernando Muslera ise Süper Ligd’e 5. kez şampiyonluk kupasını kaldırdı.

Kupa yine Sivas’ta

15 Mayıs’ta Sivas’ta oynanan Ziraat Türkiye Kupası finalinde Akhisar’ı 3-1 yenerek kupanın sahibi olan G.Saray, şampiyonluk kupasını yine Sivas’ta alacak. Sarı-kırmızılılar, Süper Lig’in 34. haftasında, Sivasspor deplasmanında ligi tamamlayacak ve bu şehirde ikinci kupasını alacak.

Süper Kupa’da rakip Akhisar

Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası’nda şampiyon olan G.Saray, TFF Süper Kupa’da da mücadele edecek. Sarı-kırmızılılar, Süper Kupa’da, Süper Lig’den küme düşen Ziraat Türkiye Kupası finalisti Akhisarile karşılaşacak.