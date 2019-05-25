Şampiyon kupasını alıyor

2018-2019 Süper Lig Lefter Küçükandonyanis Sezonu’nu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, 22. şampiyonluğunu Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu’nda düzenlenecek törenle kutlayacak. Sarı-kırmızılılar, aynı törende kupasını da havaya kaldıracak. Galatasaray Kulübü tarafından “Gala Gecesi” diye duyurulan kutlamalar saat 19.05’te başlayacak. Dev bir sahnenin kurulacağı Türk Telekom Stadyumu’nda LED ekranla tribündeki taraftarlar şampiyonluk kutlamasına dair tüm anları detaylı bir şekilde izleyebilecek. İrem Derici, Soner Sarıkabadayı, Betül Demir ve Alya’nın yanı sıra süpriz şarkıcılar, DJ Suat Ateşdağlı performansı, özel ışıklandırma sistemleri, lazer gösterileri, görsel efektler, alev makineleri, discoball logolar ve payroteknik gösterisi şampiyonluk kutlamasına renk katacak. Gala Gecesi, Galatasaray Televizyonu, galatasaray.com ve Galatasaray resmi YouTube kanalından canlı yayınlanacak. Sarı-kırmızılıları şampiyonluk kupasının Türkiye Futbol Federasyonu Başkanvekili Hüsnü Güreli tarafından verilmesi bekleniyor.

ÇİFTE KUPA KUTLAMASI

Sarı-kırmızılılar Gala Gecesi’nde sadece Süper Lig şampiyonluğunu değil, Türkiye Kupası zaferini de kutlayacak. Süper Lig kupasının yanı sıra Türkiye Kupası’nı da Türk Telekom Stadı’na getirecek olan sarı-kırmızılılar, çifte kutlama yapacak. Bu sezon Türkiye Kupası’na 5. turdan katılan Galatasaray, önce Keçiörengücü’nü, sonrasında sırasıyla Boluspor, Hatayspor, Yeni Malatyaspor takımlarını eleyerek finale çıktı. Finalde geçtiğimiz hafta içerisinde Akhisar’ı eleyen sarı-kırmızılılar, tarihinde 18. kez Türkiye Kupası’na uzandı.

YAYIN HAKLARINI SATMADI

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve yönetimi, TRT ve beinSPORTS’tan gelen tekliflere rağmen Gala Gecesi’ni kendi yayın organlarından yayınlama kararı verdi. TRT ve beinSPORTS, tören görüntülerini canlı yayınlamak için reklam gelirlerinin yüzde 75’i ile ekstra ücret teklif ederken, Mustafa Cengiz ve yönetimi kabul etmedi. Galatasaray’ın 22. şampiyonluk kutlamaları, Galatasaray Televizyonu, galatasaray.com ve YouTube kanalından canlı yayınlanacak. Galatasaray, bu törenden yaklaşık 4 milyon TL’lik bilet geliri elde edecek. Kombineliler ise mevcut yerlerini bilet olarak yüzde 50 indirimle satıldı.