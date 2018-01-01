Şampiyon olacağız

Fenerbahçe’nin Fransız yıldızı Mathieu Valbuena, F.Bahçe Dergisi’ne verdiği röportajda birçok konuda önemli değerlendirmelerde bulundu. Sezona zorlu bir başlangıç yaptıklarını hatırlatan yıldız oyuncu, “Takımımızda geçen yıla oranla ben dahil çok fazla değişiklik vardı ve yeni bir hoca gelmişti. Hocamızın da kendi sistemini takıma yerleştirmesi gerekiyordu. Bu tip durumlarda hemen istediğiniz kıvama gelemiyorsunuz. Çalıştıkça, idman yaptıkça ve birbirinizi tanıdıkça gelişim gösterebilirsiniz. İlk yarının son dönemlerine doğru, özellikle takım ruhu açısından çok iyi bir görüntü yakaladığımızı söyleyebilirim. Bu da saha içerisine yansıdı” yorumunda bulundu. “Hedeflerimize odaklanarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz” diyen Valbuena, “İkinci yarıda hem kupada hem de ligde bizi bekleyen çok sayıda önemli maç var. Kesinlikle kolay olmayacak ama hedeflerimize ulaşmak istiyorsak bunun ilk adımı; iyi bir hazırlık dönemi geçirmek” ifadelerini kullandı.

HEP ŞAMPİYONLAR HATIRLANIR

Fenerbahçe’ye gelmesinin ve bu takımın parçası olmasının kendisi için çok büyük bir gurur olduğunu kaydeden Fransız oyuncu, “En önemlisi de; Türkiye’deki bu tutkuyu ve futbol ateşini keşfetme fırsatı buldum. Bu bana göre parayla satın alınabilecek bir şey değil. Burada futbola karşı çok sıra dışı bir ilgi var. Umuyorum ki; 2017-2018 sezonu bir şampiyonluk kupasıyla taçlanır, çünkü hem taraftarlarımız hem de bizler bunu hak ediyoruz” dedi. Takım olarak son haftalardaki ritmi sürdürmeleri gerektiğini anlatan Valbuena, “Zorlu bir başlangıç yapmamıza rağmen, sonrasında toparlanmayı başardık. Uzun bir süredir namağlup olarak bu yarışın içindeyiz. Bizim yapmamız gereken performansımızı en üst düzeyde tutarak maç kazanmak ve şampiyon olmak. Çünkü sezon sonunda insanların aklında kalan şey, şampiyonluğu kimin aldığı oluyor. Fenerbahçe’ye kupalar kazanmaya geldim. Bunları Marsilya’da yaşamıştım ama burada çok daha iyi ve onun ötesinde olacağını düşünüyorum. Hepimiz bunu yaşamak ve bu duyguyu tatmak istiyoruz. Sezon sonunda hem Türkiye Kupası’nı hem de Süper Lig şampiyonluğunu kazanmak istiyoruz. Bu başarıların bir parçası olmak istiyorum” şeklinde konuştu.

BEŞİKTAŞ'I ELEMEK HARİKAYDI

Geride kalan 2017 yılını da değerlendirmesi istenen Fransız yıldız oyuncu, “Geçen sezon Lyon'da oynarken, UEFA Avrupa Ligi'nde karşılaştığımız Beşiktaş'ı yenmek ve elemek kendi adıma harika bir duyguydu” şeklinde görüşlerini dile getirdi.