Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı Cezayirli oyuncu Sofiane Feghouli, sezonun ikinci yarısı öncesi iddialı açıklamalarda bulundu. Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istediklerini belirten 28 yaşındaki oyuncu, “Bunun için de tek hedefimiz ligde şampiyon olmak. İyi bir oyuncu grubuna sahibiz. Kadroda yer alan bütün isimler hem yetenekli hem de uluslararası deneyime sahip oyuncular. Hedeflerimizi gerçekleştirmek için çok çalışıyoruz. Kendimize güvenimiz yerinde. İnşallah sezon sonunda şampiyon olacağız. Sarı-kırmızılı taraftarları sevindirmek de bizim için çok önemli. İkinci yarıda özellikle iç sahadaki maçlarda tribünleri tamamen doldurup bizden desteklerini esirgemesinler. Onlar, stattaki yerlerini alınca çok daha coşkulu ve çok daha özgüvenli oynuyoruz. Bizim için çok önemliler” ifadelerini kullandı.

HATALARIMIZIN FARKINDAYIZ

Sezonun ilk yarısını değerlendiren Cezayirli futbolcu, “Genel olarak baktığınızda iyi bir pefrormans sergilediğimizi söyleyebilirim. Ancak, çok küçük hatalar beklenmedik puan kayıplarına neden oldu. Bu kayıplar kritik maçlarda gerçekleşince de sonuçları farklı şekilde kendisini gösterdi. Oyuncular olarak hangi noktalarda hata yaptığımızı biliyoruz. Devre arasında sıkı çalışarak bunların üzerine gitmeliyiz. Sezonun ikinci yarısında, ilk 8 haftada sergilediğimiz performansın da üzerine çıkmalıyız. Bunu yakaladığımız takdirde ligin en büyük favorisi biziz” ifadelerini kullandı. Feghouli, sezonun ilk yarısında sarı-kırmızılı formayla 12 resmi maça çıkarken takımı adına 3 kez fileleri havalandırırken arkadaşlarına da 3 asist yaptı.