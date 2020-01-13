Şampiyon olacağız

Galatasaray’ın Cezayirli futbolcusu Sofiane Feghouli, daha önce geriden gelerek şampiyon olduklarını anımsatarak, bunu tekrar yapabileceklerine inandığını söyledi. Sarı-kırmızılı takımın kamp yaptığı Antalya’da soruları yanıtlayan 30 yaşındaki futbolcu, kamp sürecinde genel olarak iyi çalıştıklarını söyledi. Kampta tüm takım olarak çalışma imkanı bulduklarını ve yaptıkları iki hazırlık maçını kazandıklarını ifade eden Feghouli, “Bunlara baktığımızda olumlu bir süreç geçirdiğimizi söyleyebiliriz. Dinlenip ikinci yarıya daha iyi bir şekilde başlayacağız” dedi. Feghouli, yeni transfer Sekidika’nın da takıma adapte olmaya başladığını söyledi.

HER ŞEYİ YAPACAĞIM

Cezayirli futbolcu, Afrika Uluslar Kupası’ndan geldiği için fazla dinlenemeden sezon başında takıma katıldığını belirterek, şimdi ise tam dinlenmiş durumda olduğunu aktardı. “İnşallah bu sezonun ikinci yarısında elimden gelenin en iyisini yapacağım” diyen Feghouli, “Bunu da şampiyon olmak için yapacağım. Takımıma yardımcı olmak için elimden gelen her şeyi yapacağım. Hem Türkiye Kupası’nı almak hem de şampiyon olmak için mücadele edeceğiz. Daha önce 10 puan geriden geldik ve şampiyon olduk. Bunu tekrar yapabileceğimize inanıyorum. Bu şekilde şampiyon olup kupayı almış bir şekilde sezonu bitireceğimize inanıyorum” diye konuştu.

Andone’dan iyi haber



Galatasaray’ın sezon başında kiraladığı Florin Andone yaşadığı sakatlığın ardından yeniden sahalara dönmek için gün sayıyor. Andone, “Şu anda iyi durumdayım ve çalışmalarıma devam ediyorum. Bir an önce sahalara dönmek için sabırsızlanıyorum” dedi. Florin Andone geçtiğimiz günlerde instagram hesabından yaptığı paylaşımda, “Her şey yolunda. 2 haftaya İstanbul’da olacağım. 4 hafta içinde oynamaya hazır olacağım” mesajı vermişti.

G.Saray’da son günlerim



Galatasaray’da kadro dışı bırakılan Steven Nzonzi, “Muhtemelen bunlar son günlerim” dedi. Telefoot’a konuşan Fransız orta saha oyuncusu, kadro dışı kalmasının nedeni sorulması üzerine, “İşler iyi gitmediği zaman, parmaklar belirli oyunculara çevrilir. Gerçekten kötü bir şey olmadı. Karşılıklı oturup konuşma ile çözülecek şeylerdi. Ancak, artık kiralık sözleşmesini fesh etmek her iki taraf için de en ideal çözüm olacak gibi görünüyor” dedi.