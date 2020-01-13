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Şampiyon olacağız

Galatasaraylı Sofiane Feghouli, geçen sezon olduğu gibi puan farkını kapatacaklarını belirterek, “Hem Türkiye Kupası’nı almak hem de şampiyon olmak için mücadele edeceğiz. Daha önce de 10 puan geriden geldik, bunu tekrar yapabileceğimize inanıyorum” dedi.

Umut Yılmaz Yeni Şafak
Sofiane Feghouli

Sofiane Feghouli

Galatasaray’ın Cezayirli futbolcusu Sofiane Feghouli, daha önce geriden gelerek şampiyon olduklarını anımsatarak, bunu tekrar yapabileceklerine inandığını söyledi. Sarı-kırmızılı takımın kamp yaptığı Antalya’da soruları yanıtlayan 30 yaşındaki futbolcu, kamp sürecinde genel olarak iyi çalıştıklarını söyledi. Kampta tüm takım olarak çalışma imkanı bulduklarını ve yaptıkları iki hazırlık maçını kazandıklarını ifade eden Feghouli, “Bunlara baktığımızda olumlu bir süreç geçirdiğimizi söyleyebiliriz. Dinlenip ikinci yarıya daha iyi bir şekilde başlayacağız” dedi. Feghouli, yeni transfer Sekidika’nın da takıma adapte olmaya başladığını söyledi.

HER ŞEYİ YAPACAĞIM

Cezayirli futbolcu, Afrika Uluslar Kupası’ndan geldiği için fazla dinlenemeden sezon başında takıma katıldığını belirterek, şimdi ise tam dinlenmiş durumda olduğunu aktardı. “İnşallah bu sezonun ikinci yarısında elimden gelenin en iyisini yapacağım” diyen Feghouli, “Bunu da şampiyon olmak için yapacağım. Takımıma yardımcı olmak için elimden gelen her şeyi yapacağım. Hem Türkiye Kupası’nı almak hem de şampiyon olmak için mücadele edeceğiz. Daha önce 10 puan geriden geldik ve şampiyon olduk. Bunu tekrar yapabileceğimize inanıyorum. Bu şekilde şampiyon olup kupayı almış bir şekilde sezonu bitireceğimize inanıyorum” diye konuştu.

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