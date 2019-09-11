Şampiyonluk neden olmasın
SÜPER LİG

Şampiyonluk neden olmasın

Trabzonspor’un orta saha oyuncusu Abdulkadir Parmak, “Şampiyonluk beklentisi üzerimde bir baskı oluşturmuyor. Takım olarak iyi futbol oynamaya çalışıyoruz. İşler böyle devam ederse şampiyonluk neden olmasın” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Abdülkadir Parmak

Abdülkadir Parmak

Trabzonspor’da sergilediği performansla A Milli Takım’a kadar yükselme başarısı gösteren Abdülkadir Parmak, Trabzonspor dergisine açıklamalarda bulundu. Oyuncuların birbirini desteklediğini ve daha iyi olmak için uğraş verdiğini ifade eden 24 yaşındaki futbolcu, “Hiçbir kulüpte olmayan bir aile ortamına sahibiz. Geçen sezon başarımızın anahtarı sevgi ve saygıydı. Aynı durum bu sezon da devam ediyor. Şu ana kadar da iyi gittiğimizi düşünüyorum. UEFA Avrupa Ligi’nde işler yolunda gidiyor” dedi.

BASKI HİSSETMİYORUZ

Geçen sezon ortaya koydukları performans sonrasında bu yıl beklentilerin arttığına değinen Abdulkadir Parmak, “Oyuncular olarak beklentileri biliyor ve karşılamak için çok çalışıyoruz. Amacımız geçen sezondan daha iyi bir performans ortaya koymak. Avrupa’da, ligde ve kupada en iyi yerlere gelmeye çalışacağız. Hedefimiz bu. Şampiyonluk beklentisi benim üzerimde bir baskı oluşturmuyor. Takım olarak iyi futbol oynamaya çalışıyoruz. İşler böyle devam ederse şampiyonluk neden olmasın?” şeklinde yanıt verdi.

YUSUF VE ABDÜLKADİR 20 YILDA BİR GELİR

Abdulkadir Parmak, altyapıdan her zaman iyi oyuncular çıktığını belirterek, şöyle devam etti: “Geçen sezon ilk devre hiç süre alamamıştım, hatta ayrılmak gibi bir durumum da vardı. Ancak elime geçen fırsatı iyi değerlendirdiğimi düşünüyorum. Çok çalıştım ve karşılığını aldım. Kulübümüzün geleceği adına çok önemli genç oyunculara sahibiz. Ancak ortada şöyle bir durum var. Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür seviyeyi çok önemli bir noktaya çıkardı. İnşallah altyapıdan çıkan oyuncular onlar gibi olurlar ama bu kolay değil. Yusuf ve Abdülkadir gibi oyuncular 10 yılda, hatta 20 yılda bir gelir.”

  • Fırtına seriyi korumak istiyor
  • Trabzonspor, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına tam gaz devam ediyor.
    Trabzonspor, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına tam gaz devam ediyor.
  • Süper Lig’in 4. haftasında Pazar günü evinde Gençlerbirliği’ni konuk edecek olan Trabzonspor, hem yenilmezlik serisini sürdürmek hem de taraftarı önündeki ikinci maçından da galibiyetle ayrılmak için mücadele edecek. En son geçen sezon ligin 22. haftasında Alanyaspor’a sahasında 2-0 mağlup olan bordo-mavililer, son 15 lig maçında yenilgi yüzü görmedi. Karadeniz ekibi, 15 maçta 10 galibiyet ve 5 beraberlik alarak 35 puan hanesine yazdırdı. Trabzonspor, Gençlerbirliği karşısında da kaybetmemesi halinde yenilmezlik serisini 210 güne taşıyacak. Bordo-mavililer, 17 Şubat 2019 tarihinde oynanan Alanyaspor maçından sonra hiç kaybetmedi.

Avrupa'da iyi işler yapabiliriz
Avrupa'da iyi işler yapabiliriz

Galatasaray’ın yeni transferi Radamel Falcao, sarı-kırmızılı kulübün teklifine, ilk duyduğu andan itibaren pozitif yaklaştığını söyledi. Florya Metin Oktay Tesisleri’nde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kolombiyalı oyuncu, transfer süreci ile ilgili yaptığı açıklamada, “Galatasaray’ın teklifi haziran başında geldi. İlk konuşulduğundan itibaren inanılmaz pozitiftim. Türkiye’nin en iyi takımı olduğunu biliyordum. Taraftarlar da aynı şekilde. Onlarla beraber bu formayı giymek, onları mutlu edebilmek duygusu beni çok heyecanlandırdı” diye konuştu. UEFA Şampiyonlar Ligi’nde oynamanın kendi adına önemli olduğunu vurgulayan Falcao, şu ifadeleri kullandı: “Avrupa’da başka ülkelerden de teklif vardı. Amerika’dan teklif geldi. Türkiye’de başka bir takımdan teklif almadım. Galatasaray’ı seçmemde en büyük sebeplerden biri Türkiye’nin en iyi takımı olması, Avrupa’da söz sahibi olması ve Avrupa’daki projeleri. Benim için Şampiyonlar Ligi’nde oynamak, Avrupa’da belirli yerlere gelmek, başarı elde etmek çok önemli. Monaco ile bunu yarı final oynayarak başardık. Galatasaray’da çok iyi bir kadro var. Kaliteli oyunculara sahibiz. Bu coşkulu taraftarla beraber Avrupa’da çok iyi işler yapabiliriz. Bunların hepsi bir araya gelince Galatasaray tercihim daha da kolaylaştı.”İNANILMAZ BİR KARŞILAMA OLDUSarı-kırmızılı taraftarların havalimanında kendisi için yaptığı karşılama töreninden etkilendiğini dile getiren yıldız futbolcu, “İnanılmaz bir karşılama oldu. Galatasaray taraftarına bir kez daha teşekkür ediyorum. Mükemmel bir karşılamaydı ama bunu tahmin ediyordum. Daha önce Galatasaray taraftarını seyretme imkanım oldu. Daha önce yolu buradan geçmiş insanlarla konuştum. Galatasaray taraftarı ve İstanbul’la ilgili hep olumlu şeyler söylediler. Ailemle geldim, tek gelmek istemedim. Bu güzel anı hem eşim hem çocuklarım yaşasın istedim. Benim için unutulmaz bir andı. İstanbul’la ilgili hep olumlu şeyler konuşulmuştu. Konuştuğum insanlar İstanbul’la ilgili övgüler yağdırdı. Geldiğim günden beri bunu görüyorum. Türk halkı da Güney Amerikalılar gibi sıcakkanlılar. Çok tutkulu yaşıyorlar. Bana gösterilen ilgiden bunu görüyorum. Adaptasyon süreci bunları bir araya getirince çok daha çabuk gerçekleşecektir” ifadelerini kullandı.TARAFTARLARI MUTLU EDECEĞİM“Şu an üzerime düşen bu formayı en iyi şekilde terletmek, gollerimle beraber taraftarı mutlu etmek” diyen Falcao, “Taraftarlar transfer sürecinde de hep benim yanımdalardı. Attıkları mesajlarla hep destek verdiler. Galatasaray taraftarları en güzel şeyleri hak ediyorlar. Türk futbolu da daha iyi şeyler hak ediyor, çok potansiyelli oyuncuların olduğunu düşünüyorum. Büyük bir potansiyel var. Vereceğim destekle önce Galatasaray taraftarını mutlu edeceğim, ondan sonra elimden geldiği kadarıyla Türk futbolu için de bir şey yapma şansım olur “ şeklinde konuştu. Falcao son olarak, taraftarın Kasımpaşa maçında da “üçlü” çektirmesini istemesi halinde seve seve bunu yapacağını sözlerine ekledi.Albayrak’a ‘6222’ cezasıİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü’nün şikayeti üzerine Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak’a 5 bin lira idari para cezası verildiği bildirildi. Geçen sezon “VAR kayıtları elimizde. Bildiğim birçok şey var”açıklaması yapan Albayrak’ın ‘Sporda şiddeti teşvik edecek şekilde basın ve yayın yoluyla açıklamada bulunma’ eylemi nedeniyle 6222 sayılı kanuna muhalefet suçundan cezalandırıldığı açıklandı.Andone, Kasımpaşa maçında oynamayacakGalatasaray’da sezon başı kadroya dahil edilen Rumen futbolcu Florin Andone, cuma günü Süper Lig’de oynanacak Galatasaray-Kasımpaşa maçında kadroda yer alamayacak. Andone’un takımdan ayrılma sebebi ise İngiltere Premier Lig’de Brighton formasıyla gördüğü kırmızı kart. Toplamda 3 maç ceza alan Rumen yıldızın, cezasının 2 maçlık bölümünü çektiği, Kasımpaşa maçında da bu nedenle takımda yer alamayacağı bildirildi.Aklımı kullanmayı öğrendimHollanda Milli Takımı’nın yıldızı Ryan Babel, EURO2020 Elemeleri’nde Estonya’yı 4-0 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu. Sahada kendisini rahat hissettiğini vurgulayan Babel, “Sahada kendime güveniyorum. Son yıllarda kendimi çok daha rahat hissediyorum. Uzun zamandır buralardayım ancak yıllar geçtikçe aklımı daha fazla kullanmayı öğrendim. Her maçtan önce rakibi ve yapabileceklerimi analiz ediyorum” dedi.Milliler dört dörtlük

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Yetimlerin babası: Bahattin Yıldız
    Kaydet
    Font
    +

    Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

    Çok yakında!
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.