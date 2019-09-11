Trabzonspor’da sergilediği performansla A Milli Takım’a kadar yükselme başarısı gösteren Abdülkadir Parmak, Trabzonspor dergisine açıklamalarda bulundu. Oyuncuların birbirini desteklediğini ve daha iyi olmak için uğraş verdiğini ifade eden 24 yaşındaki futbolcu, “Hiçbir kulüpte olmayan bir aile ortamına sahibiz. Geçen sezon başarımızın anahtarı sevgi ve saygıydı. Aynı durum bu sezon da devam ediyor. Şu ana kadar da iyi gittiğimizi düşünüyorum. UEFA Avrupa Ligi’nde işler yolunda gidiyor” dedi.

BASKI HİSSETMİYORUZ

Geçen sezon ortaya koydukları performans sonrasında bu yıl beklentilerin arttığına değinen Abdulkadir Parmak, “Oyuncular olarak beklentileri biliyor ve karşılamak için çok çalışıyoruz. Amacımız geçen sezondan daha iyi bir performans ortaya koymak. Avrupa’da, ligde ve kupada en iyi yerlere gelmeye çalışacağız. Hedefimiz bu. Şampiyonluk beklentisi benim üzerimde bir baskı oluşturmuyor. Takım olarak iyi futbol oynamaya çalışıyoruz. İşler böyle devam ederse şampiyonluk neden olmasın?” şeklinde yanıt verdi.

YUSUF VE ABDÜLKADİR 20 YILDA BİR GELİR

Abdulkadir Parmak, altyapıdan her zaman iyi oyuncular çıktığını belirterek, şöyle devam etti: “Geçen sezon ilk devre hiç süre alamamıştım, hatta ayrılmak gibi bir durumum da vardı. Ancak elime geçen fırsatı iyi değerlendirdiğimi düşünüyorum. Çok çalıştım ve karşılığını aldım. Kulübümüzün geleceği adına çok önemli genç oyunculara sahibiz. Ancak ortada şöyle bir durum var. Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür seviyeyi çok önemli bir noktaya çıkardı. İnşallah altyapıdan çıkan oyuncular onlar gibi olurlar ama bu kolay değil. Yusuf ve Abdülkadir gibi oyuncular 10 yılda, hatta 20 yılda bir gelir.”

Fırtına seriyi korumak istiyor



Süper Lig’in 4. haftasında Pazar günü evinde Gençlerbirliği’ni konuk edecek olan Trabzonspor, hem yenilmezlik serisini sürdürmek hem de taraftarı önündeki ikinci maçından da galibiyetle ayrılmak için mücadele edecek. En son geçen sezon ligin 22. haftasında Alanyaspor’a sahasında 2-0 mağlup olan bordo-mavililer, son 15 lig maçında yenilgi yüzü görmedi. Karadeniz ekibi, 15 maçta 10 galibiyet ve 5 beraberlik alarak 35 puan hanesine yazdırdı. Trabzonspor, Gençlerbirliği karşısında da kaybetmemesi halinde yenilmezlik serisini 210 güne taşıyacak. Bordo-mavililer, 17 Şubat 2019 tarihinde oynanan Alanyaspor maçından sonra hiç kaybetmedi.