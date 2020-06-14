Şampiyonluk sesleri

Süper Lig’in 27. haftasında deplasmanda 10 kişi kaldığı maçta Göztepe’yi 3-1 mağlup eden Trabzonspor’da şampiyonluk şarkıları daha yüksek sesle söylenmeye başladı. Puanını 56’ya yükselten ve zirvedeki yerini koruyan bordo-mavili takım, kalan 7 hafta öncesi şampiyonluk umutlarını daha da pekiştirdi. Camiada Göztepe galibiyeti sonrasında büyük sevinç yaşanırken, yöneticiler ve futbolcular “Şampiyonluk geliyor” vurgusunda bulundu. Trabzonspor Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “En küçük taraftarımızdan en büyüğümüze. Hepimiz inandık! Hepimiz kenetlendik! Bordo-mavili sevdamız şampiyonluğa koşuyor. Şampiyonluğumuzu kimse engelleyemeyecek! Kaldı 7. Sahada oynamak yerine masa başında kurguladığınız senaryolar artık tutmayacak! Hepinizi hem sahada hem de masada yeneceğiz ve şampiyonluğa ulaşacağız” derken, Personel ve Projeler Koordinatörü Sertaç Güven ise “O kadar büyük bir kulübüz ki, bazen küçük işlerle bizi durduracaklarını sanıyorlar. Stres yaşadık, sıkıntı çektik ama engellere rağmen kazanarak başlamak önemliydi. Emeği geçen herkese teşekkürler” ifadelerini kullandı.

DENİZ SONUNDA YARILDI

Bordo-mavili kulübe ait sosyal medya hesaplarından ise Medical Park Stadı’nın görsellerinin ve merhum sanatçı Tuncel Kurtiz’in seslendirdiği şiirin yer aldığı video yayımlandı. Video, “Duyuyor musun yeğen, sesin suyunu duyuyor musun? ‘Yapamam’ diyordun, ‘gücüm yetmez’ sanıyordun. ‘Anlarlar, yaptırmazlar, bir daha yenerler’ diye korkuyordun. ‘İmkansız’ diyordun. Ama suyun sesini duyuyor musun yeğen? Deniz sonunda yarıldı. Bize sadece içinden yürümek kaldı” ifadeleri yer alırken, bu video ‘Suyun sesini duyuyor musun yeğen?’ başlığıyla sosyal medyadan servis edildi.

FUTBOLCULAR İNANIYOR

Trabzonspor’da futbolcular da Göztepe galibiyetinin ardından mutluluklarını sosyal medya hesaplarından taraftarlarla paylaştı. Anthony Nwakaeme, “1 golle ve 3 puanla tekrar başladığımız için mutluyum”; Abdulkadir Parmak, “Bordo-Mavi formamızla sahaya çıktığım 61’inci resmi maçtan galip gelerek lige döndüğümüz için çok mutluyuz. Yolumuza aynı inançla ve istekle devam ediyoruz!”; Uğurcan Çakır, “Kaldı 7”; Joao Pereira, “Aferin çocuklar. Ekibimizle gurur duyuyorum. 3 puan almak için çok uğraştık. Yolculuğumuza hırsla devam edelim” yorumlarını yaptı.

Nwakaeme fırtınası

Trabzonspor’un Nijeryalı yıldızı Anthony Nwakaeme, 3 aylık aranın ardından lige müthiş döndü. Bordo-mavili formayı giydiği geçen sezondan bu yana skorer kimliği ve oynadığı göze hoş gelen futbolu ile öne çıkan Nijeryalı oyuncu, koronavirüs salgını nedeniyle yaklaşık 3 ay sonra çıktığı ilk maçta adeta şov yaptı. Sol kanadı çok iyi kullanan 30 yaşındaki futbolcu, 16. dakikada Pereira’nın ortasında kafa vuruşuyla Trabzonspor’u zorlu maçta 1-0 öne geçirdi. Bu gol tecrübeli oyuncu için de galibiyet katkısının yanı sıra özel bir anlam ifade etti. Bu sezon ligde 11. kez fileleri havalandıran Nwakaeme, 10 gol attığı geçen sezonu geride bıraktı. Bu sezon aynı zamanda 8 de asist yapan yıldız oyuncu forma giydiği 2 dönemde toplamda 39 gole katkı vererek büyük bir başarıya imza attı.

Son 16 yılın en iyi serisi

Süper Lig’e yaklaşık 3 aylık bir aranın ardından deplasmanda oynadığı Göztepe maçıyla yeniden dönen Trabzonspor, elde ettiği 3 puanla zirvedeki yerini korudu. Bu sezon oynadığı 27 maçta 16 galibiyet, 8 beraberlik ve 3 mağlubiyet elde eden Karadeniz ekibi, attığı 62 gole karşılık ise kalesinde 29 gol gördü. Trabzonspor, deplasman maçlarında da liderliğini sürdürdü. Bordo-mavililer 13 dış saha maçında 7 galibiyet, 5 berberlik ve 1 mağlubiyet elde etti. Attığı 25 gole karşılık ise kalesinde 13 gol gördü. 26 puan toplayarak dış saha sıralamasında da ilk sırada yer aldı. Karadeniz ekibi Süper Lig’de elde ettiği 56 puanın 26’sını dış sahada kazandı. Trabzonspor, Süper Lig’de bu sezon son 16 sezonun en iyi dış saha performansını yakaladı. Bordo-mavililer, 2004-05 sezonunda deplasmanda 10 maçlık yenilmezlik serisi yakalamıştı. Bu sezon şampiyonluğun en güçlü adaylarından biri olan bordo-mavililer bu sezon da dış sahada 10 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı. Karadeniz ekibi önümüzdeki hafta deplasmanda oynayacağı Alanyaspor maçından puan ya da puanlarla ayrılması halinde de yeni bir rekora imza atmış olacak.





Derbide rövanşı Çakır yönetecek

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında yapılacak Fenerbahçe-Trabzonspor maçını hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Ülker Stadı’nda 16 Haziran Salı günü saat 20.45’te başlayacak müsabakada Çakır’ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Dördüncü hakem ise Mustafa Öğretmenoğlu olacak.