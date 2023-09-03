|
Spor

Samsunspor - İstanbulspor maçı ertelendi

Samsunspor-İstanbulspor maçı yoğun yağış sebebiyle maç ertelendi.

19:39 . 3/09/2023 Sunday
Yeni Şafak
Karşılaşma 12. dakikada durdu.

Karşılaşma 12. dakikada durdu.

Samsun'da dün geceden itibaren etkili olan sağanak, Samsunspor-İstanbulspor maçı başladıktan bir süre sonra yeniden şiddetlendi.


Maçın 12. dakikasında hakem Burak Şeker, iki takımın oyuncularının zeminde topun zıplamadığını söylemesi üzerine karşılaşmayı durdurdu.


Hakem Burak Şeker, bir süre iki ekibin teknik heyeti ile görüştükten sonra takımları soyunma odasına gönderdi.


Futbolcular ve hakemlerin soyunma odasına girmesiyle birlikte görevliler, zemini çekçekle temizlemeye başladı.


Burak Şeker, yaklaşık 20 dakika sonra tekrar sahaya çıktı. Şeker, sahanın 3 noktasında topu havaya atarak zemini kontrol etti.


Topun zeminde zıplamaması üzerine Şeker, maçı erteledi.


Statta yapılan anonsta maçın Türkiye Futbol Federasyonunun belirleyeceği bir tarihte oynanacağı açıklandı.






#Samsunspor
#İstanbulspor
#iptal
1 hour ago
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Samsunspor - İstanbulspor maçı ne zaman oynanacak?