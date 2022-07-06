Samsunspor'da Gökhan Gönül sesleri

Süper Lig'e yükselmek için oldukça iddialı bir kadro kurmayı hedefleyen ve buna yönelik transferler yapan Samsunspor, Gökhan Gönül'ü kadrosuna katmak için harekete geçti.
Fanatik'in haberine göre tecrübeli futbolcu için görüşmelerde bulunan kırmızı-beyazlı ekip, transferi imza aşamasına getirdi.
Gökhan Gönül'ün transferinin kısa süre içerisinde resmiyet kazanacağı bildirildi.
- Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta şampiyonluklar yaşayan 37 yaşındaki futbolcu, geçen sezon Rizespor formasıyla Süper Lig'de 24 maça çıkmış ve 1 gol atıp 1 de asist kaydetmişti.