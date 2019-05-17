Samudio'ya ceza indirimi

Çaykur Rizesporlu Braian Samudio'ya verilen 2 maç men cezası 1 maça düşürüldü.

TFF'den yapılan açıklamada, Tahkim Kurulunun, ligin 32. haftasında Galatasaray ile oynanan karşılaşmada rakip takım futbolcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle Samudio'ya PFDK tarafından verilen 2 maç men cezasına olan itirazı görüştüğü bildirildi.

Kurulun, Samudio'ya verilen 2 maç men cezasını 1 maça indirilmesini oy birliğiyle kararlaştırdığı aktarıldı.

Tahkim Kurulunun ayrıca Fenerbahçe'ye verilen 140 bin lira para cezası ile bazı tribünlere giriş cezasını onadığı da kaydedildi.



