SÜPER LİG

Samudio'ya ceza indirimi

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Galatasaray maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle Rizesporlu Samudio'ya verilen 2 maçlık cezayı 1 maça indirdi.

Haber Merkezi AA
Samudio'nun kırmızı kart gördüğü pozisyonda Emre Akbaba'nın ayağı kırılmıştı.

Samudio'nun kırmızı kart gördüğü pozisyonda Emre Akbaba'nın ayağı kırılmıştı.

Fotoğraf: Hakan Burak Altunöz / AA

Çaykur Rizesporlu Braian Samudio'ya verilen 2 maç men cezası 1 maça düşürüldü.

TFF'den yapılan açıklamada, Tahkim Kurulunun, ligin 32. haftasında Galatasaray ile oynanan karşılaşmada rakip takım futbolcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle Samudio'ya PFDK tarafından verilen 2 maç men cezasına olan itirazı görüştüğü bildirildi.

Kurulun, Samudio'ya verilen 2 maç men cezasını 1 maça indirilmesini oy birliğiyle kararlaştırdığı aktarıldı.

Tahkim Kurulunun ayrıca Fenerbahçe'ye verilen 140 bin lira para cezası ile bazı tribünlere giriş cezasını onadığı da kaydedildi.


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