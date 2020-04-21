SÜPER LİG

Samuel Eto'o'dan ırkçılık üzerine dikkat çeken yorum

Futbol dünyasının en başarılı forvet oyuncularından biri olan Samuel Eto'o yaptığı açıklama ile gündem oldu. Yıldız isim ırkçılıktan yana çok sıkıntı çektiğini dile getirirken söylediği söz futbol hesapları tarafından defalarca paylaşıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Samuel Eto'o Kamerun Futbol Tarihi'nin en başarılı ve kariyerli futbolcularından biri olarak görülüyor.

Samuel Eto'o Kamerun Futbol Tarihi'nin en başarılı ve kariyerli futbolcularından biri olarak görülüyor.

Ülkemizde Antalyaspor ve Konyaspor formaları da giyen Samuel Eto'o futbol kariyerine yönelik açıklamalarda bulundu. Afrikalı futbolcuların Avrupa'da defalarca ırkçılığa maruz kaldığını belirten Eto'o 'bu durum insanlık için çok büyük utanç' dedi.

Kamerunlu yıldızın kendisine yönelik kullanmış olduğu ifadeler ise dikkat çekiciydi. Eto'o, "Kamerunlu Eto'o değil de Brezilyalı Etodinho olsaydım çok daha sevilir ve popüler olabilirdim"diyerek durumu gözler önüne serdi.

  • Afrika'nın en başarılı futbolcularından biri olan Eto'o, 720 maçta 360 gol atmış 116 da asist yapma başarısı göstermişti. Efsane ismin 4 gol krallığı, 4 Şampiyonlar Ligi kupası ve 2 de Afrika Kupası bulunuyor.

Abone Ol Google News

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Podolski futbolculuğunun yanı sıra Türkiye'de...
    Kaydet
    Font

    6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

    +
    Çok yakında!
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.