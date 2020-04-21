Samuel Eto'o'dan ırkçılık üzerine dikkat çeken yorum

Ülkemizde Antalyaspor ve Konyaspor formaları da giyen Samuel Eto'o futbol kariyerine yönelik açıklamalarda bulundu. Afrikalı futbolcuların Avrupa'da defalarca ırkçılığa maruz kaldığını belirten Eto'o 'bu durum insanlık için çok büyük utanç' dedi.

Kamerunlu yıldızın kendisine yönelik kullanmış olduğu ifadeler ise dikkat çekiciydi. Eto'o, "Kamerunlu Eto'o değil de Brezilyalı Etodinho olsaydım çok daha sevilir ve popüler olabilirdim"diyerek durumu gözler önüne serdi.