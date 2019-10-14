Sana liderlik yakışır

Kariyerini İtalyan devi Juventus’ta sürdüren Merih Demiral, A Milli Takım’da gösterdiği performansla alkışları toplamaya devam ediyor. Arnavutluk karşısında 10 kafa topunun 9’unu alan, 15 ikili mücadelenin 13’ünü kazanan Merih, önceki günkü mücadelenin son anlarında yaptığı iki kritik müdahaleyle büyük bir şok yaşamamızı engellemişti. Fransa karşısında da takımımızın savunmadaki en önemli oyuncularının başında gelecek olan genç futbolcu, bugünkü rakibimiz Fransa’dan çekinmediklerini belirterek, “ Niye çekinelim? Türk bayrağını temsil ettiğimiz bir yer burası. En iyisinden bile çekinmeyiz. Çıkar ölene dek oynarız. Korku benim barındırdığım bir duygu değil. Özellikle Türk armasıyla” dedi.

MERİH DEMİRAL’IN PERFORMANSI

EURO 2020 Elemeleri’nde Fenerbahçe Ülker Stadı’nda Arnavutluk’a karşı oynadığîmız ve son dakika golüyle kazandığımız maçın kahramanlarından birisi Merih Demiral oldu. Hem güçlü fiziği hem de yaptığı kritik hamlelerle herkesin beğenisini kazanan ve spor otoritelerinden tam not alan 21 yaşındaki milli futbolcu, bugün Fransa karşısında da en önemli kozlarımızdan birisi olacak. Arnavutluk karşısında 90 dakika sahada kalan Merih Demiral, rakipleriyle çıktığı 10 hava topundan 9’unu kazanmayı başardı. İkili mücadelelerde de rakiplerine üstünlük kuran Merih, 5 mücadelenin 4’ünden galip çıkan taraf oldu. Maç boyunca 56 isabetli pas atan genç oyuncu, 5 kez de kalemize gelen pozisyonları savuşturdu.

Gücümüzü göstermek istiyoruz

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş bugünkü maç öncesi yaptığı açıklamada, “Kazanır ya da kaybederiz. Beraberlik de bizim için iyi bir sonuç” dedi. Bir Fransız gazetecinin Barış Pınarı Harekatı sorusu üzerine de Güneş, “Terörü bütün ülkelerin kınaması gerekiyor ama herkes terörü ve teröristi işine geldiği gibi kullanıyor” cevabını verdi

A Milli Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, EURO 2020 Elemeleri’nde bugün Fransa’ya karşı güzel futbol oynayıp iyi sonuç almak istediklerini söyledi. Maçın oynanacağı Stade de France’ta düzenlenen basın toplantısında konuşan Güneş, Fransa’ya karşı zor bir maç oynayacaklarını belirterek, “Maçta güzel futbol oynayıp kendi gücümüzü göstermek ve iyi sonuç almak istiyoruz. Bütün oyuncularımdan en iyi performanslarını göstermelerini bekliyorum. Kazanır ya da kaybederiz. Beraberlik de bizim için iyi bir sonuç. Bu şekilde dostluk da bozulmamış olur. Bu ikimizin de işine gelir. Avrupa’da yaşayan Türk taraftarlara sesleniyorum. Maça gelenlerin sadece izlemeye ve keyif almaya gelmelerini istiyorum. Hiçbir olumsuzluk olsun istemiyorum” dedi.

TERÖRÜ TÜM ÜLKELERİN KINAMASI GEREKİYOR

Barış Pınarı Harekatı ile ilgili Fransız bir gazetecinin sorduğu soru üzerine Güneş, şu ifadeleri kullandı: “Terörü bütün ülkelerin kınaması gerekiyor ama herkes terörü ve teröristi işine geldiği gibi kullanıyor. Suriye’deki boşlukları herkes biliyor, orada cirit atıyorlar. Oradaki şiddetten en büyük zararı Türkiye görüyor. Türkiye, uluslararası alanda kendini korumak için her türlü girişimi yaptı. Derdimizi anlatamadık. Sonunda oradan sızan teröristler, ülkemizdeki insanlara zarar vermeye başladı. İnsanımızın ve hiçbir insanın ölmesini istemiyoruz. Oraya giden askerlerimizin yanındayız. ABD, Rusya veya Fransa orada olup, şiddetin ve terörün sonlanmasını, ülkemize girmesini engelleyecekse ülkemiz oraya gitmez.”

Türkler maça hazır



A Milli Takımımız’ın Fransa ile oynayacağı maç öncesi Fransa’da yaşayan ve maça gidecek olan çifte pasaportlu Türkler, L’Equipe gazetesine konuştu. Fransa’da 600 binden fazla Türk yaşadığına dikkat çeken gazete, maçta da Stade de France’ın en az yarısının kırmızı-beyaz olacağını vurgulandı. 20 yaşındaki Atakan Anıl, “Gönlümü verdiğim iki takım karşı karşıya gelecek. Bu maç benim için çok önemli. Türkiye’nin kazanmasını istiyorum. Çünkü, içimde ben hala Türk’üm. Eğer, Fransa bir şeye üzülüyorsa, ben de üzülüyorum” ifadelerini kullandı.

Islıklayacağım

1981’den bu yana Fransa’da yaşayan 47 yaşındaki Türk işçi Hasan, “Fransa Milli Marşı La Marsellaise’yi ıslıklayacağım. Bu sembolik bir hareket. Ayrıca, stadyum dışında sözde terör bayrakları ile bazı gösteriler de olabilir ancak bunları bizi etkilemez” ifadelerini kullandı. Lille’de yaşayan 19 yaşındaki Mehmet Açıkan, 2017’deki olaylı Lyon-Beşiktaş maçına da gittiğini ve tribünde olduğunu belirterek, “Bu maçı çok uzun süredir bekliyoruz. Motivasyonumuz çok yüksek” açıklamasını yaptı.

576.maçımıza çıkıyoruz

A Milli Takımımız, Fransa ile oynayacağı EURO 2020 eleme grubu maçıyla 576. kez sahaya çıkacak. Ay-yıldızlılar, 96 yıllık tarihinde 304’ü resmi, 271’i özel 575 maçta, biri hükmen olmak üzere 220 galibiyet aldı, 133 defa berabere kaldı, 222 kez de rakiplerine yenildi. Milli Takımımız bu maçlarda üçü hükmen galibiyetten olmak üzere toplam 760 gol atarken kalesinde de 822 gol gördü. Millilerimiz bugüne kadar 88 farklı ülke millî takımıyla mücadele etti. Milliler, 575 karşılaşmanın 494’ünü Avrupa, 32’sini Asya, 23’ünü Amerika, 23’ünü Afrika, 3’ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.

Türkiye liderlik için sahada

A Milli Takımımız bugün tarihi maçlarından birine çıkıyor. EURO 2020 Elemeleri’ndeki 7 maçın 6’sını kazanan ve 18 puanla lider olan Ay-Yıldızlılarımız, bugün Fransa’yı yenerek liderliğini perçinlemek istiyor.

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu 8. maçında bugün deplasmanda aynı puana sahip takipçisi Fransa ile saat 21.45‘de karşı karşıya gelecek. Grupta yaptığı 7 maçta 6 galibiyet alan ve 1 mağlubiyet yaşayan ay-yıldızlı ekip, 18 puan ile lider durumda bulunuyor. Aynı puana sahip Fransa ikinci, 12 puanlı İzlanda ise üçüncü sırada yer alıyor. Ay-yıldızlılarımız, maçtan puan ya da puanlar alırsa, EURO 2020’ye katılmayı çok büyük oranda garantileyecek. Grupta bugün ayrıca TSİ 21.45’te İzlanda-Andorra ve Moldova-Arnavutluk maçları da oynanacak. Milli takımda, kaburgasında kırık tespit edilen kaptan Emre Belözoğlu forma giyemeyecek. En az bir ay sahalardan uzak kalacağı açıklanan Emre kafiyle birlikte Fransa’ya gitti. Öte yandan Efecan Karaca ile Abdulkadir Parmak, sakatlıkları nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı.

2019’da rakip tanımadık

Ay-yıldızlı ekip, Fransa karşılaşması ile 2019 yılındaki 10. maçına çıkacak. Milliler, bu yıl oynadığı 9 maçta 8 galibiyet aldı ve tek yenilgisini İzlanda deplasmanında yaşadı. Bu maçlarda 19 gol atan milliler, kalesinde sadece 3 gol gördü. Milli takım, bu yıl oynadığı ilk maçta deplasmanda Arnavutluk’u 2-0, ikinci maçında Eskişehir’de Moldova’yı 4-0 yendi. Ay-yıldızlı ekip, Antalya’da oynadığı özel maçlarda Yunanistan’ı 2-1, Özbekistan’ı 2-0’la geçti. Milli takım, Konya’da oynadığı EURO 2020 Elemeleri H Grubu’ndaki 3. maçında ise son dünya şampiyonu Fransa’yı 2-0 yendi. Gruptaki 4. maçında deplasmanda İzlanda’ya 2-1 kaybeden milliler, 5. maçında sahasında Andorra’yı 1-0, 6. maçında deplasmanda Moldova’yı 4-0, 7. mücadelesinde de evinde Arnavutluk’u 1-0 yendi.

Deschamps temkinli konuştu

Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Didier Deschamps, “Bu maçı rövanş olarak düşünmüyoruz. Maçı kazanmaya odaklanacağız” dedi. Stade de France’ta düzenlenen basın toplantısında konuşan Fransız çalıştırıcı, Türkiye’nin sağlam ve etkili bir takım olduğunu aktararak, “Türkiye bizim gibi 18 puana sahip. Sadece 2 gol yedi ve bu golleri duran toplardan yedi. 18 puanı hak etti. Tecrübeli bir ekip. Bugün 18 puana sahip ise çok iyi maçlar oynadığı içindir. Türkiye’de bize karşı çok iyi bir maç oynadılar. Karakteri olan bir ekiple karşılaşacağız” diye konuştu.

Mehmetçik selamına soruşturma yok



UEFA, A Milli Takımı oyuncularının Arnavutluk maçındaki gol sevinciyle ilgili soruşturma iddialarını yalanladı. Konuyla ilgili konuşan UEFA İletişim Direktörü Philip Townsend, “Cuma günkü maçla ilgili UEFA’nın herhangi bir yorumu olmamıştır” dedi. Açıklamada, yabancı basında yer alan ve UEFA yetkililerine atfen kullanılan yorumların hiçbirinin gerçeği yansıtmadığı vurgulandı. Milli futbolcular, asker selamıyla Cenk Tosun’un attığı bu golü Barış Pınarı Harekatı’nda görev alan Mehmetçiğe armağan etmişti.

Almanlar’dan İlkay ve Emre’ye baskı

Arnavutluk’u 1-0 yendiğimiz maçta milli futbolcularımızın asker selamıyla Barış Pınarı Harekatı’na katılan Mehmetçiğe destek verdiği fotoğrafı sosyal medyada beğenen Almanya Milli Takımı’nda forma giyen Türk asıllı futbolcular Emre Can ve İlkay Gündoğan daha sonra beğenlerini geri aldı. İki Türk futbolcunun bu beğenilerini büyük baskı görünce geri aldıkları öğrenildi. Alman basınından Kicker, bu olayla ilgili İlkay’ın, “Politik olduğunu görünce beğeniyi geri aldım”, Emre’nin ise “İçeriğe dikkat etmeden beğendim. Savaşın her türlüsüne karşıyım” dediğini yazdı. Habere göre; Almanya Futbol Federasyonu, dün oynanan Estonya maçı sonrası iki futbolcuyla da görüşme yapacak.