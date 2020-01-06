Saracchi resmen Galatasaray'da

Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren ve eski oyuncusu Onyekuru'ya imzayı attıran sarı-kırmızılılar, Saracchi'nin transferini de mutlu sona ulaştı.

Galatasaray'dan Kamuoyunu Aydınlatma Platformu'na yapılan bildirimde, 21 yaşındaki Uruguaylı oyuncu ile anlaşma yapıldığı ifade edildi.

500 bin euro bedelle kiralanan Saracchi'ye 1.5 yıl sonunda toplam 2 milyon 50 bin euro ödeme yapılacak.

Marcelo Saracchi, bu sezon Leipzig'de 7 resmi maçta oynadı ve 1 gol kaydetti. 1.72 boyundaki oyuncu süratiyle dikkati çekiyor. 4 kez Uruguay Milli Takımı forması giyen Saracchi’nin Leipzig ekibiyle 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

✍ Galatasaray'a hoş geldin Marcelo Saracchi! 🤝 pic.twitter.com/BVCD04fYv5 — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) 6 Ocak 2020

"Evime gelmiş gibiyim"

Marcelo Saracchi’nin imza töreni Başkan Mustafa Cengiz ve İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak’ın katılımı ile Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu’nda gerçekleşti. Saracchi duygularını şu sözlerde dile getirdi:

“Çok çok mutluyum. Geldiğim ilk dakikadan itibaren herkes bana inanılmaz iyi davranıyor. Sanki evime gelmiş gibiyim, çok iyi hissediyorum. Şu anda yapmam gereken bir an önce sahaya çıkıp bu sevginin karşılığını verebilmek.”

36 numaralı formayı seçti

Galatasaray'da 36 numaralı formayı giyecek olan Uruguaylı futbolcu Saracchi, Başkan Cengiz'in bu forma numarasını neden seçtiğini anlatmasını istemesi üzerine şunları söyledi;

“36 numara eşimle beraber karar verdiğim numara. 3 benim sevdiğim numaraydı, 6 da kendisinin sevdiği numaraydı, birleştirip 36 yaptık.”