Schalke ligde 30 maç sonra kazandı

Bundesliga'nın 15. haftasında Ozan Kabak ve Ahmed Kutucu'nun formasını giydiği Schalke 04 sahasında Hoffenheim'ı ağırladı. Ligde 30 maçtır galibiyet yüzü göremeyen Almanlar, mücadelede 4-0 üstünlükle ayrıldı. Schalke'ye galibiyeti getire golleri 42, 52 ve 63. dakikalarda attığı golle hat-trick yapan Matthew Hoppe ile 79. dakikada Amine Harit kaydetti.

Bu sonucun ardından 30 maç sonra ilk galibiyetini alan Schalke puanını 7'ye yükseltti. Hoffenheim ise 15 puanda kaldı. Gelecek hafta Schalke deplasmanda Eintracht Frankfurt ile karşılaşacak. Hoffenheim ise sahasında Arminia Bielefeld'i ağılayacak.

Bizim Çocuklar ne yaptı?

Schalke'nin sahadan 4-0 galibiyetle ayrıldığı mücadeleye Ozan Kabak ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı. Milli oyuncu karşılaşmanın 23. dakikasında sarı kart gördü. Ahmed Kutucu ise yedek başladığı karşılaşmanın 88. dakikasında oyuna dahil oldu.