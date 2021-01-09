BUNDESLİGA

Schalke - Hoffenheim maç özeti izle: Schalke ligde 30 maç sonra kazandı

Schalke ligde 30 maç sonra kazandı

Almanya Bundesliga'nın 15. haftasında Schalke 04 sahasında Hoffenheim'ı 4-0 mağlup etti ve ligde 30 maç sonra galibiyet sevinci yaşadı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Futbolcuların gol sevinçleri

Futbolcuların gol sevinçleri

Bundesliga'nın 15. haftasında Ozan Kabak ve Ahmed Kutucu'nun formasını giydiği Schalke 04 sahasında Hoffenheim'ı ağırladı. Ligde 30 maçtır galibiyet yüzü göremeyen Almanlar, mücadelede 4-0 üstünlükle ayrıldı. Schalke'ye galibiyeti getire golleri 42, 52 ve 63. dakikalarda attığı golle hat-trick yapan Matthew Hoppe ile 79. dakikada Amine Harit kaydetti.

Bu sonucun ardından 30 maç sonra ilk galibiyetini alan Schalke puanını 7'ye yükseltti. Hoffenheim ise 15 puanda kaldı. Gelecek hafta Schalke deplasmanda Eintracht Frankfurt ile karşılaşacak. Hoffenheim ise sahasında Arminia Bielefeld'i ağılayacak.

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  • Schalke'nin sahadan 4-0 galibiyetle ayrıldığı mücadeleye Ozan Kabak ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı. Milli oyuncu karşılaşmanın 23. dakikasında sarı kart gördü. Ahmed Kutucu ise yedek başladığı karşılaşmanın 88. dakikasında oyuna dahil oldu.

Fenerbahçe Ahmed Kutucu'yu kiralıyor
Fenerbahçe Ahmed Kutucu'yu kiralıyor

Transfer dönemiyle birlikte takımlar kadrolarını kuvvetlendirmek için çalışmalara başladı. Sezon başında iddialı bir takım kuran Fenerbahçe'de devre arasını boş geçmek istemiyor.Teknik heyetin kararı bekleniyorNTV Spor'un haberine göre sarı-lacivertliler, Almanya Bundesliga takımlarından Schalke 04 forması giyen Ahmed Kutucu'yu kadrosuna katmaya çok yaklaştı. Teknik heyetin onay vermesi halinde milli oyuncu, satın alma opsiyonuyla kiralanacak.Kiralama bedeli ödenmeyecekTürkiye'de oynamaya sıcak bakan Ahmed Kutucu için Schalke ile görüşen Fenerbahçe, 20 yaşındaki oyuncusu için kiralama bedeli ödemeyecek. İsteğe bağlı olarak sezon sonunda milli yıldızın bonservisini 2 milyon euro karşılığında alacak.Bu sezon 8 kez Schalke 04 forması giyen Ahmed Kutucu 1 gol ile oynadı.Fatih Karagümrük Fenerbahçeli Papiss Cisse'nin peşinde

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